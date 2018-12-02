Роналду їде до України: визначились суперники на відборі Євро-2020
В Дубліні пройшло жеребкування збірних з футболу, які братимуть участь у кваліфікаційному турнірі Євро-2020.
Українська збірна потрапила до групи B, в якому зіграє з чинним чемпіоном Європи - збірною Португалії, а також футболістами Сербії, Литви, Люксембургу.
Загалом у кваліфікаційному турнірі, який триватиме з 21 березня 2019 року по 31 березня 2020 року, братимуть участь 55 команд, з яких до фінального турніру потраплять 24. Раніше у фінальній частині чемпіонатів Європи з футболу брали участь лише 16 команд.
Євро-2020 пройде в 12 містах Європи, півфінали та фінал будуть зіграні у Лондоні на стадіоні Вемблі. Чемпіонат триватиме з 12 червня по 12 липня 2020 року.
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Як виглядають інші групи?
До групи A потрапили збірні Англії та Чехії, а також кількох балканських країн - Болгарії, Македонії та Косово, яку Україна не визнає незалежною державою.
Збірна Німеччини, яка вкрай невдало виступила на ЧС-2018 з футболу, потрапила до групи С разом з Нідерландами, Північною Ірландією, Естонією та Білоруссю.
Групу D сформували збірні Данії, Швейцарії, Ірландії, Грузії та Гібралтару.
Срібні призери ЧС-2018 збірна Хорватії зіграє у групі E з Хорватією, Уельсом, Словаччиною, Угорщиною та Азербайджаном.
До групи F потрапили збірні Іспанії, Швеції, Норвегії, Румунії, Фарерських островів та Мальти.
До групи G увійшли Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія, Македонія та Латвія.
Чемпіон світу з футболу Франція зіграє у групі H з Ісландією, Туреччиною, Албанією, Молдовою та Андоррою.
Росія зіграє у групі I з Бельгією, Шотландією, Кіпром, Казахстаном та Сан-Маріно.
В групі J гратимуть Італія, Боснія, Фінляндія, Греція, Вірменія та Ліхтенштейн.