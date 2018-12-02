Роналду їде до України: визначились суперники на відборі Євро-2020

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна потрапила до однієї групи з чинними чемпіонами Європи - збірною Португалії

В Дубліні пройшло жеребкування збірних з футболу, які братимуть участь у кваліфікаційному турнірі Євро-2020.

Українська збірна потрапила до групи B, в якому зіграє з чинним чемпіоном Європи - збірною Португалії, а також футболістами Сербії, Литви, Люксембургу.

Загалом у кваліфікаційному турнірі, який триватиме з 21 березня 2019 року по 31 березня 2020 року, братимуть участь 55 команд, з яких до фінального турніру потраплять 24. Раніше у фінальній частині чемпіонатів Європи з футболу брали участь лише 16 команд.

Євро-2020 пройде в 12 містах Європи, півфінали та фінал будуть зіграні у Лондоні на стадіоні Вемблі. Чемпіонат триватиме з 12 червня по 12 липня 2020 року.

Як виглядають інші групи?

До групи A потрапили збірні Англії та Чехії, а також кількох балканських країн - Болгарії, Македонії та Косово, яку Україна не визнає незалежною державою.

Збірна Німеччини, яка вкрай невдало виступила на ЧС-2018 з футболу, потрапила до групи С разом з Нідерландами, Північною Ірландією, Естонією та Білоруссю.

Групу D сформували збірні Данії, Швейцарії, Ірландії, Грузії та Гібралтару.

Срібні призери ЧС-2018 збірна Хорватії зіграє у групі E з Хорватією, Уельсом, Словаччиною, Угорщиною та Азербайджаном.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За перемогу на Євро-2020 змагатимуться 24 збірні

До групи F потрапили збірні Іспанії, Швеції, Норвегії, Румунії, Фарерських островів та Мальти.

До групи G увійшли Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія, Македонія та Латвія.

Чемпіон світу з футболу Франція зіграє у групі H з Ісландією, Туреччиною, Албанією, Молдовою та Андоррою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так виглядають групи відбіркового турніру Євро-2020

Росія зіграє у групі I з Бельгією, Шотландією, Кіпром, Казахстаном та Сан-Маріно.

В групі J гратимуть Італія, Боснія, Фінляндія, Греція, Вірменія та Ліхтенштейн.