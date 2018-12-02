Протести у Франції призвели до загибелі трьох та пошкодження Тріумфальної арки

Копирайт изображения EPA Image caption Протестувальники пошкодили статую Маріанни, символу Франції, всередині Тріумфальної арки у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон провів надзвичайну нараду з питань безпеки, після дня заворушень за участі сотень антиурядових демонстрантів.

Міністри заявили, що, хоча жодних варіантів розвитку подій не виключили, проте, незважаючи на попередні повідомлення, на нараді не обговорювали можливість введення надзвичайного стану.

Міністр юстиції Ніколь Белубет пообіцяв застосувати "усю силу закону" до людей, які вдаються до насильства.

Протести проти податку на пальне, які проходять вже треті вихідні поспіль, переросли у протести проти зависокої вартості життя.

Поліція заявила, що в ході акцій протесту загинула ще одна людина, що доводить загальне число жертв протестів до трьох.

Протести у суботу були зосереджені у Парижі, де деякі демонстранти залишилися мирними, але інші зіткнулися з поліцією.

У результаті сутичок ушкоджень зазнав один із символів французької столиці - Тріумфальна арка.

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Понад 100 людей постраждали у Парижі, у тому числі 23 правоохоронці.

За словами поліції, заарештували більше ніж 400 людей.

Пан Макрон повернувся з саміту "Великої двадцятки" в Аргентині в неділю вранці й вирушив відразу до Тріумфальної арки, аби оцінити шкоду.

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Він зустрівся з прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ та керівниками служби безпеки в президентському палаці.

Спікер уряду Бенджамін Гріво розповів радіо Europe 1, що введення надзвичайного стану є можливим варіантом.

"Ми повинні думати про заходи, які можуть бути здійснені, аби ці інциденти не повторились", - сказав він.

Хто ці протестувальники?

Протестувальники відомі як "жовті жилети", тому що вони вийшли на вулиці, одягнені у люмінесцентний одяг, який має бути у кожній машині, відповідно до французького законодавства.

Їх основна скарга - це підвищення податків на дизель. Президент Макрон каже, що його мотивація для підвищення є екологічною, проте демонстранти називають це підвищення нереалістичним - особливо для жителів сільських територій, які залежать від своїх авто.

Протестний рух не має одного лідера і набирає обертів через соціальні мережі, охоплюючи широкий політичний спектр учасників: від анархічних крайніх лівих, до націоналістичних крайніх правих та значної кількості людей з помірними поглядами.

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Близько 300 тисяч людей взяли участь у першій загальнонаціональної демонстрації 17 листопада.

Чи може Макрон зцілити розкол?

Хью Шофілд, BBC, Париж

Приїхавши прямо з аеропорту, президента вітали аплодисментами, а також гулом засудження, коли він оглядав залишки машин, які згоріли, і розбитих вікон на авеню Клебер.

На Тріумфальній арці він побачив графіті, спрямовані проти нього та його уряду, намальовані ззовні, а всередині спустошену касу, яку розгромили протестувальники.

Президент і його міністри повинні зараз вирішити, які заходи слід вжити у відповідь на події, які своєю драматичністю та рівнем насильства шокували країну.

Він може сподіватися, що безглузді руйнації в столиці означають поворотний момент, і тепер багато звичайних "жовтих жилетів" почуватимуть, що з них досить протестів.

Якщо так, то це може бути помилковий розрахунок. Головна причина протестів - підвищення податків та падіння рівня життя. І ідея боротьби з цим все ще має велику підтримку.

Що сталося в суботу?

"Жовті жилети" вийшли на вулиці вже треті вихідні поспіль у суботу по всій країні, в тому числі в Нарбоні, Нанті та Марселі.

Один водій помер в результаті аварії при блокаді дороги протестувальниками в Арлі, після того, як його автомобіль зіткнувся з важким вантажним автомобілем, повідомили агентству Reuters у поліції.

Копирайт изображения AFP / GETTY IMAGES Image caption Підрозділ поліції для боротьби із заворушеннями облили жовтою фарбою

На Єлисейських полях у центрі Парижа поліція застосувала сльозогінний газ, світло-шумові гранати та водяні гармати, а демонстранти у масках кидали в них каміння та підпалювали будинки.

Майже 190 пожеж зафіксували того дня, а 6 будинків згоріли, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Унаслідок насильства були закриті універмаги та станції метро.

Що сказав президент Макрон?

"Я ніколи не прийму насильство", - сказав пан Макрон на прес-конференції в Буенос-Айресі в суботу.

"Ніяка мета не виправдовує того, аби нападати на органи влади, грабувати бізнес, погрожувати перехожим, чи журналістам, або ж оскверняти Тріумфальну арку", - сказав він.

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Макрон відвідав місце сутичок ранком у неділю

Він давно стверджував, що його політика щодо палива необхідна для боротьби з глобальним потеплінням і звинувачує своїх політичних опонентів у збуренні протестів, аби заблокувати його програму реформ.

На початку цього тижня пан Макрон перейшов на мирний тон, заявивши, що він відкритий для ідей про те, як можна застосовувати податок на пальне.

Що розізлило водіїв?

За рік вартість дизпалива, яке є основним видом палива у Франції, зросла на 23% - до 1,51 євро за літр.

Копирайт изображения GETTY IMAGES / AFP Image caption На стіні написано: "Жовті жилети" будуть тріумфувати"

Підвищення пов'язане зокрема з податками на дизельне паливо і бензин, введеними урядом Макрона.

На початку 2019 роки відбудеться ще одне підвищення на 6,5 центів за літр дизпалива.

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