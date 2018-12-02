Папу Римського "хвилює" гомосексуалізм серед священиків

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Папа Римський Франциск сказав, що гомосексуалізм серед духівництва є "серйозним питанням", яке його "хвилює".

Про це Папа Римський сказав у інтерв'ю про релігійне покликання, яке дав іспанському священику-місіонеру для його майбутньої книги.

Понтифік назвав гомосексуалізм "модним", і закликав духівництво дотримуватися своєї обітниці про целібат.

Італійське щоденне видання Corriere della Sera опублікувала витяги з інтерв'ю на своєму веб-сайті в суботу.

Папа Франциск сказав, що церква повинна "бути вимогливою" при виборі кандидатів у священики.

"Питання гомосексуалізму є дуже серйозним", - сказав понтифік, додавши, що ті, хто відповідає за підготовку священиків, повинні переконатися, що кандидати є "людяно та емоційно зрілими", перш ніж вони будуть висвячені.

"З цієї причини церква наполегливо не допускає до служіння та священницького життя людей, у яких вкорінена ця тенденція".

Це також стосується жінок, які хочуть стати монахинями.

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Ці слова понтифіка повторюють минулі заяви Ватикану про вибір кандидатів на релігійне життя.

"У наших суспільствах навіть виглядає модним бути гомосексуалістом. І ця ментальність певним чином впливає і на життя Церкви", - продовжив Папа Римський.

Глава Католицької церкви підкреслив, що в житті священиків і черниць немає "місця для цього".

У 2013 році Папа Франциск підтвердив позицію Римо-католицької церкви, що гомосексуальні акти є гріхом, але гомосексуальна орієнтація - ні.

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"Якщо людина гей і шукає Бога і має добру волю, хто я такий аби судити?", - сказав він.

Книга "Сила звучання" отця Фернандо Прадо, ґрунтується на чотирьох годинах інтерв'ю з понтифіком про проблеми духівництва. Її мають випустити наступного тижня.

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