У ДТП в Польщі постраждали вісім українців
Восьмеро українців постраждали внаслідок ДТП поблизу польського міста Краків, повідомив Департамент консульської служби МЗС України.
"За попередньою інформацією, внаслідок ДТП у Польщі постраждали вісім громадян України. Всі постраждалі були доставлені до лікарень", - повідомили українські дипломати.
Після надання першої медичної допомоги четверо українців залишили лікарню, ще четверо перебувають у медичних закладах з незначними ушкодженнями.
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Як повідомляє Польське радіо, зіткнення легкового автомобіля та фургону сталося в місцевості Кшешовіце поблизу Кракова. Внаслідок цього постраждали вісім українців та водій фургона.
В цьому районі зараз погані погодні умови та ожеледиця на дорогах.
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