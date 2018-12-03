У ДТП в Польщі постраждали вісім українців

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Восьмеро українців постраждали внаслідок ДТП поблизу польського міста Краків, повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

"За попередньою інформацією, внаслідок ДТП у Польщі постраждали вісім громадян України. Всі постраждалі були доставлені до лікарень", - повідомили українські дипломати.

Після надання першої медичної допомоги четверо українців залишили лікарню, ще четверо перебувають у медичних закладах з незначними ушкодженнями.

Як повідомляє Польське радіо, зіткнення легкового автомобіля та фургону сталося в місцевості Кшешовіце поблизу Кракова. Внаслідок цього постраждали вісім українців та водій фургона.

В цьому районі зараз погані погодні умови та ожеледиця на дорогах.

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