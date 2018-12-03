Росіяни менше їдуть до України - ДПСУ

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За три дні в Україну не пропустили близько 600 громадян Росії, повідомили BBC News Україна у Державній прикордонній службі України.

Там кажуть, що в середньому кількість росіян, яких не пропускають щодня в Україну зросла приблизно удвічі: раніше таких випадків було близько 20-30 за добу, з п'ятниці цей показник зріс до 50-70 людей.

30 листопада Україна обмежила в'їзд російським чоловікам віком від 16 до 60 років.

"Перевіряють дуже ретельно"

В ті регіони України, де ввели воєнний стан, з 30 листопада не пропустили близько 300 громадян Росії. На територію всієї України загалом не пропустили близько 600 росіян, зазначили у Державній прикордонній службі

"Кількість непропущених дещо збільшилася. Це залежить від категорії осіб, які слідують в Україну", - розповів Начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації ДПСУ Андрій Демченко.

"Всіх, а особливо громадян Російської Федерації, перевіряють дуже ретельно", - повідомив він.

Прикордонники аналізують їх попередні поїздки до України та наявність порушень українського законодавства. Росіян також перевіряють за базами даними, включно з базами Інтерполу, і, за необхідності, залучають співробітників СБУ та Нацполіції, пояснив пан Демченко.

"Ми фіксуємо зменшення загального потоку росіян в Україну. Зараз середньодобовий показник їхнього в'їзду в Україну 1300-1500 осіб", - додав Андрій Демченко.

Раніше він міг сягати 5 тисяч людей за добу, уточнили в ДПСУ.

У Прикордонній службі України раніше пояснили, що обмеження на в'їзд може не застосовуватися до тих, хто їде, наприклад, на похорон чи з інших "гуманітарних" причин.

Президент Порошенко уточнив, що мета таких заходів з боку України - завадити "Російській Федерації формувати тут загони приватних армій... і не дати провести операції, які вони намагалися провести у 2014 році".

За даними Державної служби статистики, у 2017 році на територію України заїхали майже 1,46 млн громадян Росії.

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