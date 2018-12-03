У Тбілісі зі зброєю затримали шістьох громадян України - МВС Грузії

Копирайт изображения Getty Images Image caption В ході поліцейської операції в Тбілісі затримали шістьох українців, повідомляє МВС Грузії

У Грузії в ході поліцейської спецоперації затримано зі зброєю шістьох громадян України та одного громадянина Грузії. Поліція перевіряє, чи намагалися вони втрутитися у політичні процеси в країні, повідомила прес-служба МВС Грузії.

"Міністерство внутрішніх справ і Служба держбезпеки визначають, чи залучені затримані громадяни України і Грузії в поточні політичні процеси в країні", - зазначають в МВС Грузії.

Спецоперація пройшла в готелях "Гуріас" та "Альянс" в Тбілісі. В затриманих, які прибули до Грузії 27 листопада, за словами поліції, вилучили зброю - пістолети "Макаров" та "Беретта", автоматичну ручну вогнепальну зброю, боєприпаси.

Порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Грузії про незаконне зберігання зброї.

В МЗС України підтвердили BBC News Україна затримання шістьох українців.

"Департамент поліції Тбілісі підтвердив затримання шістьох громадян України. Затриманим українцям призначено адвокатів. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання", - повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Василь Кирилич.

До чого тут Семен Семенченко?

Радник президента України Юрій Бірюков повідомив у Facebook, що із затриманими може бути пов'язаний депутат Верховної Ради від "Самопомочі" Семен Семенченко.

"У мене є ... різного роду контакти, вони підтвердили інформацію про те, що Семенченко в Тбілісі, що Семенченко втравив нас у дипломатичний скандал, що Семенченко підставив "своїх" людей і в останній момент втік", - зазначив радник президента.

Сам же Семен Семенченко назвав ці повідомлення фейком. Він написав у Facebook, що перебуває у Тбілісі і допомагає затриманим українцям, зокрема, зустрічався з їхніми адвокатами.

Він назвав затримання українців "провокацією" і заперечив, що під час поліцейської операції в Тбілісі його також затримали.

"Інформація про те, що мене нібито хтось десь затримував - фейк", - зазначив він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Семен Семенченко підтвердив, що знаходиться в Тбілісі та допомагає затриманим українцям, але заперечив, що його особисто затримали під час спецоперації

"Ніякого відношення до акцій місцевої опозиції українці не мають і їх ні разу не відвідували", - додав політик.

Чи мали затримані зв'язки з грузинською опозицією?

Грузинська опозиція не підтверджує жодних зв'язків із затриманими, повідомляє з Тбілісі кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Ніна Ахметелі.

"Як і ви, я дізнався про це з телевізора. Друге - фактична брехня про те, що ці люди приїхали сюда, аби взяти участь в акції (протестах грузинської опозиції. - Ред.), тому що вони приїхали 27-го, за день до виборів. Тому що ані 27-го, іні 28-го ніхто не знав, чи буде акція, коли буде акція і взагалі чи планується щось подібне", - заявив на брифінгу Грігол Вашадзе, один з лідерів опозиційного об'єднання "Сила в єдності".

Він додав, що не володіє більшою інформацією щодо цієї історії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грігол Вашадзе заперечує, що грузинська опозиція має якийсь зв'язок з затриманими українцями

Що відбувається в Грузії?

Вчора в Грузії пройшли акції протесту грузинської опозиції, яка не визнає результатів президентських виборів, що відбулися 28 листопада. На них кандидат від опозиції Грігол Вашадзе програв колишній очільниці МЗС Саломе Зурабішвілі, яку підтримувала правляча партія "Грузинська мрія" бізнесмена Бідзіни Іванішвілі.

Численний мітинг опозиції проходив у неділю на проспекті Руставелі в Тбілісі. У своїх виступах лідери опозиції наголошували, що не визнають підсумки виборів, заявляли про порушення і фальсифікації, а також випадки підкупу виборців. Вони пропонували створити робочу групу, яка займеться виявленням подібних порушень і разом з представниками опозиції спробує знайти вихід з політичної кризи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У неділю в Тбілісі на акції протесту вийшли кілька десятків тисяч прихильників Грігола Вашадзе

Як повідомляє кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Ніна Ахметелі, Грігол Вашадзе, звертаючись до присутніх, заявив, що об'єднана опозиція готує судовий позов з вимогою анулювати результати виборів.

Опозиція заявила, що влада має виконати її вимоги до 16 грудня.

До акцій протесту з вимогою призначити позачергові парламентські вибори закликав і колишній президент країни Михеіл Саакашвілі, який підтримує Вашадзе, що був міністром закордонних справ за його правління. Саакашвілі звернувся до демонстрантів по відеозв'язку.

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