В НБУ розповіли, як воєнний стан вплинув на банківську систему
Запровадження воєнного стану не вплинуло на стабільність банківської системи, і лише тимчасово похитнуло стабільність на валютному ринку у тих регіонах, де його було запроваджено, кажуть у Нацбанку.
Водночас у НБУ запевняють, що фахівці банку пильно стежать за розвитком ситуації і перебувають "у стані бойової готовності", аби запобігати можливим кризовим явищам.
Запровадження воєнного стану в деяких областях України стало реакцією на затримання Росією на підході до Керченської протоки екіпажів двох українських бронекатерів і буксира, що прямували в Азовське море.
"Обсяг депозитів не змінився"
За словами першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, за тиждень від запровадження воєнного стану відтоку вкладів із банків не відбувається, а самі банки не зверталися до регулятора по додаткові кошти для підтримки ліквідності.
"Відтоків по системі немає. Обсяг депозитів не змінився, якщо ми візьмемо тиждень до запровадження воєнного стану, і останні дані", - каже пані Рожкова.
Водночас вона повідомила, що у перші дні після запровадження воєнного стану колл-центри банків працювали із більшим навантаженням, відповідаючи на запитання клієнтів банків. Проте нині, за її словами, ситуація нормалізувалася.
На валютному ринку, за словами Катерини Рожкової, "підвищена чутливість населення" спостерігалася у тих областях, де ввели воєнний стан. Проте нині ажіотажний попит перших днів минув, і ситуація так само стабілізувалася.
На 3 грудня НБУ навіть зміцнив офіційний курс одразу на 17 копійок, встановивши його на рівні 28,22 грн за долар. Тиждень тому, 26 листопада долар коштував 27,79 грн.
Вплив азовської кризи
У Національному банку також кажуть, що наразі не змінюють свої попередні оцінки ризиків повного перекриття Керченської протоки у разі, якщо криза у Азовському морі загострюватиметься.
За словами заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, через Азовське море іде близько 2-3% українського експорту аграрної продукції і близько 30% металургійного експорту, вартість якого становить близько 230 млн доларів на місяць.
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Водночас він нагадав, що традиційно через погодні умови металургійний експорт, що йде через цей напрямок, дещо зменшується.
"Коли ми говоримо про листопад-грудень, буде складно виділити, де зниження експортної виручки металургів буде пов'язано із діями Росії чи погодними умовами, - каже Дмитро Сологуб. - Вплив нинішньої ситуації буде в масштабах десятків мільйонів доларів, що не є якимось значним показником".