В НБУ розповіли, як воєнний стан вплинув на банківську систему

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Запровадження воєнного стану не вплинуло на стабільність банківської системи, і лише тимчасово похитнуло стабільність на валютному ринку у тих регіонах, де його було запроваджено, кажуть у Нацбанку.

Водночас у НБУ запевняють, що фахівці банку пильно стежать за розвитком ситуації і перебувають "у стані бойової готовності", аби запобігати можливим кризовим явищам.

Запровадження воєнного стану в деяких областях України стало реакцією на затримання Росією на підході до Керченської протоки екіпажів двох українських бронекатерів і буксира, що прямували в Азовське море.

"Обсяг депозитів не змінився"

За словами першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, за тиждень від запровадження воєнного стану відтоку вкладів із банків не відбувається, а самі банки не зверталися до регулятора по додаткові кошти для підтримки ліквідності.

"Відтоків по системі немає. Обсяг депозитів не змінився, якщо ми візьмемо тиждень до запровадження воєнного стану, і останні дані", - каже пані Рожкова.

Водночас вона повідомила, що у перші дні після запровадження воєнного стану колл-центри банків працювали із більшим навантаженням, відповідаючи на запитання клієнтів банків. Проте нині, за її словами, ситуація нормалізувалася.

На валютному ринку, за словами Катерини Рожкової, "підвищена чутливість населення" спостерігалася у тих областях, де ввели воєнний стан. Проте нині ажіотажний попит перших днів минув, і ситуація так само стабілізувалася.

На 3 грудня НБУ навіть зміцнив офіційний курс одразу на 17 копійок, встановивши його на рівні 28,22 грн за долар. Тиждень тому, 26 листопада долар коштував 27,79 грн.

Вплив азовської кризи

Копирайт изображения UNIAN Image caption Запровадження воєнного стану в деяких областях України стало реакцією на затримання Росією на підході до Керченської протоки екіпажів двох українських бронекатерів і буксира

У Національному банку також кажуть, що наразі не змінюють свої попередні оцінки ризиків повного перекриття Керченської протоки у разі, якщо криза у Азовському морі загострюватиметься.

За словами заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, через Азовське море іде близько 2-3% українського експорту аграрної продукції і близько 30% металургійного експорту, вартість якого становить близько 230 млн доларів на місяць.

Водночас він нагадав, що традиційно через погодні умови металургійний експорт, що йде через цей напрямок, дещо зменшується.

"Коли ми говоримо про листопад-грудень, буде складно виділити, де зниження експортної виручки металургів буде пов'язано із діями Росії чи погодними умовами, - каже Дмитро Сологуб. - Вплив нинішньої ситуації буде в масштабах десятків мільйонів доларів, що не є якимось значним показником".