Суд відмовив пенсіонеру, який хотів стати на 20 років молодшим

Копирайт изображения EPA Image caption Пан Рателбанд стверджує, що він має тіло 40-річного

Житель Нідерландів, який хотів змінити дату народження, аби покращити перспективи на сайті знайомств, програв справу в суді.

Еміл Рателбанд, якому 69 років, хотів змінити дату свого народження на 20 років, аби уникнути того, що він називав дискримінацією.

"Ми живемо у такий час, коли ви можете змінити своє ім'я та змінити свою стать. Чому я не можу вирішити, який у мене вік?" - казав пан Рателбанд.

Але суд не погодився, підкреслюючи, що багато прав у законодавстві базуються на віці людини, і зміна його за власним бажанням може викликати значні проблеми.

"Немає юридичної основи для такої зміни", - говориться у рішенні суду.

"Пан Рателбанд має свободу почувати себе на 20 років молодше свого реального віку і діяти відповідно", - сказали судді, але зміна юридичних документів мала б "небажані юридичні та соціальні наслідки".

Пан Рателбанд, який називає себе "тренером з позитивності", потрапив у заголовки по всьому світу з його незвичайним запитом.

Ще до слухання він з'явився на телебаченні та в інших ЗМІ і казав, що він відчував себе дискримінованим як у роботі, так і в популярному додатку для знайомств Tinder. І додав, що лікарі сказали йому, що у нього тіло майже 40-річного.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пан Рателбанд вважає, що його дискримінують через вік

"Якщо мені 49 років, то я зможу придбати новий будинок, водити іншу машину, я зможу брати на себе більше роботи", - сказав він.

"Коли я в Tinder, і там написано, що мені 69 років, мені ніхто не відповідає. Коли мені буде 49 років, то і з обличчям, яке я маю, мої справи будуть чудовими".

Дехто критикував чоловіка за те, що він порівнював свою ситуацію з питаннями у трансгендерній спільноті.

У суді пан Рателбанд стверджував, що дата зі свідоцтва про народження помилкова, навіть якщо він й справді народився в той день, 11 березня 1949 року.

Суд погодився з ним, що вік - це частина особистості. Але на відміну від зміни статі чи імені людини, з якими пан Рателбанд намагався порівняти, зміна віку має додаткові ускладнення.

"Права й обов'язки також залежать від віку ... наприклад, право голосу, право на одруження, можливість вживати алкоголь та керувати автомобілем", - заявив суд.

Він постановив, що можливість проголосити себе молодшим може відкрити й зворотну можливість - стати старшим.

Суд постановив, що задоволення такого запиту спричинить "юридичні проблеми різного роду" шляхом фактично скасування різних подій, які відбувалися протягом 20 років.

Суд звернув увагу, що у такому випадку не зрозуміло, що робити з отриманими в той час дипломами, водійськими посвідченнями або шлюбом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Суд відмовив пану Рателбанду. З віком пов'язані права і обов'язки людини.

У рішенні говориться, що зміни в законодавстві, які дозволяють людині змінити свою стать, ухвалили лише після глобальних дебатів, проте не існує жодної широкомасштабної кампанії за можливість змін, про які просив пан Рателбанд.

Якщо він відчував дискримінацію, суд вважає, що існують інші способи розв'язання цієї проблеми відповідно до закону.

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