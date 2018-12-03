У Франції через протести загинула 80-річна жінка

Копирайт изображения Getty Images

У французському Марселі померла 80-річна жінка, якій у голову влучила каністра з сльозогінним газом під час акцій протесту у суботу.

Жінці, яка жила поруч з місцем проведення акцій протесту, каністра потрапила в обличчя, коли вона закривала вікно.

Постраждалу доставили до лікарні, проте вона померла під час операції від шоку, передає місцеве ЗМІ.

У результаті протестів, які почалися три тижні тому, загинули троє інших людей.

Французьке міністерство внутрішніх справ повідомляє, що в неділю в демонстраціях взяли участь 136 тисяч людей.

Протести "жовтих жилетів" проти податку на пальне, які проходять вже треті вихідні поспіль, переросли у протести проти зависокої вартості життя.

У суботу масштабні протести переросли у сутички з поліцією, в результаті ушкоджень зазнав один із символів французької столиці - Тріумфальна арка.

Копирайт изображения EPA Image caption Протестувальники пошкодили статую Маріанни, символу Франції, всередині Тріумфальної арки у Парижі

Протести продовжились у понеділок. На демонстрації вийшли учні приблизно 100 загальноосвітніх шкоіл по всій країні,які виступають проти реформи системи освіти та іспитів.

Також у понеділок французькі водії швидкої допомоги вийшли на протест проти ряду реформ системи соціального забезпечення та охорони здоров'я, які, як вважають водії, можуть негативно вплинути на їхні послуги.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зміни, що впливають на водіїв швидкої допомоги, є частиною програми реформ президента Франції Еммануеля Макрона

Десятки машин заблокували рух від площі Конкорд до Французької національної асамблеї у Парижі.

Один протестувальник сказав агентству Reuters: "(Реформи) будуть забивати нас фінансово і нищити наші компанії. Нам потрібно буде звільняти людей, це точно".

Неясно, чи групи студентів та медичних працівників асоціюють себе із "жовтими жилетами".

Копирайт изображения Getty Images

Хто протестує?

Протестувальники відомі як "жовті жилети", тому що вони вийшли на вулиці, одягнені у люмінесцентний одяг, який має бути у кожній машині, відповідно до французького законодавства.

Їх основна скарга - це підвищення податків на дизель. Президент Макрон каже, що його мотивація для підвищення є екологічною, проте демонстранти називають це підвищення нереалістичним - особливо для жителів сільських територій, які залежать від своїх авто.

Копирайт изображения Getty Images

Протестний рух не має одного лідера і набирає обертів через соціальні мережі, охоплюючи широкий політичний спектр учасників: від анархічних крайніх лівих, до націоналістичних крайніх правих та значної кількості людей з помірними поглядами.

Копирайт изображения Getty Images

Близько 300 тисяч людей взяли участь у першій загальнонаціональної демонстрації 17 листопада.

Що сталося на вихідних?

"Жовті жилети" вийшли на вулиці вже треті вихідні поспіль у суботу по всій країні, в тому числі в Нарбоні, Нанті та Марселі.

Один водій помер в результаті аварії при блокаді дороги протестувальниками в Арлі, після того, як його автомобіль зіткнувся з важким вантажним автомобілем, повідомили агентству Reuters у поліції.

Внаслідок протестів у вихідні понад 100 людей постраждали у Парижі, у тому числі 23 правоохоронці.

За словами поліції, заарештували більше ніж 400 людей.

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Макрон відвідав місце сутичок ранком у неділю

Президент Франції Еммануель Макрон провів у неділю надзвичайну нараду з питань безпеки, після того, як особисто ознайомився із наслідками заворушень у столиці країни.

Міністри заявили, що, хоча жодних варіантів розвитку подій не виключили, проте на нараді не обговорювали можливість введення надзвичайного стану.

Міністр юстиції Ніколь Белубет пообіцяв застосувати "усю силу закону" до людей, які вдаються до насильства.

Копирайт изображения AFP / GETTY IMAGES Image caption Підрозділ поліції для боротьби із заворушеннями облили жовтою фарбою

На Єлисейських полях у центрі Парижа поліція застосувала сльозогінний газ, світло-шумові гранати та водяні гармати, а демонстранти у масках кидали в них каміння та підпалювали будинки.

Майже 190 пожеж зафіксували того дня, а 6 будинків згоріли, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Унаслідок насильства були закриті універмаги та станції метро.

Що розізлило водіїв?

За рік вартість дизпалива, яке є основним видом палива у Франції, зросла на 23% - до 1,51 євро за літр.

Копирайт изображения GETTY IMAGES / AFP Image caption На стіні написано: "Жовті жилети" будуть тріумфувати"

Підвищення пов'язане зокрема з податками на дизельне паливо і бензин, введеними урядом Макрона.

На початку 2019 роки відбудеться ще одне підвищення на 6,5 центів за літр дизпалива.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!