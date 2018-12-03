Росія вирішила нагородити прикордонників, які захопили українські кораблі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Захоплені українські катери та буксир в порту Керчі

Комітету з безпеки Держдуми доручили подати пропозиції щодо нагородження прикордонників ФСБ, які 25 листопада обстріляли й захопили три українські кораблі в Керченській протоці, повідомив спікер російського парламенту В'ячеслав Володін. Раніше прикордонників вже хвалив президент Володимир Путін.

"Хочу підкреслити, що це думка всіх політичних фракцій Державної думи: наші прикордонники поводились бездоганно, вони мужньо, ефективно вирішили завдання щодо захисту наших кордонів, вони виконали всі міжнародні норми та правила", - заявив пан Володін журналістам.

Він уточнив, що відповідне питання парламент розгляне 5 грудня.

Раніше про те, що прикордонники діяли правильно під час захоплення українських кораблів, говорив і Путін.

28 листопада на форумі "Росія кличе!" президент РФ заявив, що "якби вони діяли інакше, їх всіх треба було б віддати під суд".

Захоплення кораблів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росіяни захопили військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу"

25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку. При цьому поранення отримали троє українців.

24 українці, які знаходилися на захоплених кораблях, заарештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО в Москву.

Росія, яка після анексії Криму вважає територіальні води навколо півострова своїми, звинуватила українських військових в порушенні державного кордону.

Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat, на основі даних про розташування кораблів, підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українців заарештували на два місяці і перевезли до Москви

Україна і міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.

Правоохоронні органи України порушили кримінальну справу за статтями про підготовку і ведення агресивної війни та про замах на вбивство. Підозрюваними у ній проходять вісім росіян, в тому числі командири трьох кораблів, які брали участь у конфлікті з російської сторони.

Стан українців

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook, що провела розмову з російським омбудсманом Тетяною Москальковою.

"Вона повідомила, що сьогодні до українських військовополонених привезли передачі, а також, що для них відкрили внутрішньотюремні рахунки, куди родичі можуть перераховувати гроші", - написала пані Денісова.

Вона додала, що зараз у СІЗО-2 Лефортово відбувається так зване "дорозселення, в результаті якого кожного з наших моряків розмістять у восьмиметровій камері, розрахованій на двох арештантів. І до кожного з них буде підселено іншого ув'язненого, який теж уперше притягується до відповідальності".

З посиланням на Москалькову Денісова повідомляє, що у місці утримання є двір для прогулянок і українські моряки у праві на прогулянки не обмежені.

Що стосується поранених в ході захоплення моряків, які перебувають у лікарняному ізоляторі "Матроської тиші", то вони "вже встають і самостійно пересуваються, розповіла Москалькова".

Обмін військовополонених

Україна вважає, що моряки з захоплених кораблів є військовополоненими.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 21 українця утримують у СІЗО Лефортово, а ще трьох - у лікарняному ізоляторі "Матроської тиші"

"Це особливий статус, не може їх справа розглядатись у звичайному суді, їх не можна тримати у будь-якій в'язниці, в тому числі у Лефортово", - підкреслила в понеділок пані Денісова.

За її словами, українці підпадають під визначення військовополонених, яке передбачене Женевською конвенцією, а "якщо це військовополонені, ніякого обміну не може бути на будь-яких злочинців, в тому числі Російської Федерації".

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