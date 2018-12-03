СБУ провела обшуки у двох єпархіях УПЦ МП і київському видавництві

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Служба безпеки провела обшуки у Житомирській та Овруцькій єпархіях Української православної церкви Московського патріархату, а також київському видавництві, де друкували на замовлення УПЦ МП. Про це повідомляється на сайті СБУ.

Обшуки були у "межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України та відповідно до ухвал суду".

Ця стаття означає "дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті".

"Провели вісім обшуків у релігійних установах, місцях проживання окремих представників цих єпархій та у київському видавництві, яке виготовляло друковану продукцію на замовлення УПЦ МП", - повідомляє СБУ.

На сайті синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП кажуть, що "представники СБУ та правоохоронних органів шукали листівки, газети, книги, в яких розпалюється релігійна ворожнеча".

Голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов вважає дії правоохоронців упередженими.

Копирайт изображения news.church.ua Image caption Голова юридичного відділу УПЦ МП називає звинувачення у розпалюванні релігійної ворожнечі надуманими

"Вони шукають релігійну ворожнечу там, де її немає. В той же час воліють не помічати очевидних фактів розпалювання релігійної ворожнечі, які лунають з вуст посадових осіб держави, можновладців та ЗМІ у бік Української православної церкви", - заявив він.

Протоієрей вважає, що "звинувачення на адресу священнослужителів у розпалюванні релігійної ворожнечі (стаття 161 ч. 2 Кримінального кодексу України) є безпідставними і надуманими".

Голова юридичного відділу УПЦ МП звинуватив правоохоронців у діях "за вказівкою, задля того, щоб примусити єпископат УПЦ до участі у т.з. об'єднавчому соборі".

Не перший обшук

30 листопада СБУ провела обшук у настоятеля Києво-Печерської Лаври - митрополита Вишгородського і Чорнобильського Української православної церкви Московського патріархату Павла (Лебідя).

Копирайт изображения UNIAN Image caption У п'ятницю обшук провели у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебідя)

Тоді обшук проводили також у рамках кримінального провадження за статтею про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло заявив, що обшуки провели у будинку, який записаний на нього, але з 2013 року він там не був.

У Російській православній церкві тоді заявили, що обшук вважають частиною плану з примусу єпископів до участі в об'єднавчому соборі.

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