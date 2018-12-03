СБУ провела обшуки у двох єпархіях УПЦ МП і київському видавництві
Служба безпеки провела обшуки у Житомирській та Овруцькій єпархіях Української православної церкви Московського патріархату, а також київському видавництві, де друкували на замовлення УПЦ МП. Про це повідомляється на сайті СБУ.
Обшуки були у "межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України та відповідно до ухвал суду".
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Ця стаття означає "дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті".
"Провели вісім обшуків у релігійних установах, місцях проживання окремих представників цих єпархій та у київському видавництві, яке виготовляло друковану продукцію на замовлення УПЦ МП", - повідомляє СБУ.
На сайті синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП кажуть, що "представники СБУ та правоохоронних органів шукали листівки, газети, книги, в яких розпалюється релігійна ворожнеча".
Голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов вважає дії правоохоронців упередженими.
"Вони шукають релігійну ворожнечу там, де її немає. В той же час воліють не помічати очевидних фактів розпалювання релігійної ворожнечі, які лунають з вуст посадових осіб держави, можновладців та ЗМІ у бік Української православної церкви", - заявив він.
Протоієрей вважає, що "звинувачення на адресу священнослужителів у розпалюванні релігійної ворожнечі (стаття 161 ч. 2 Кримінального кодексу України) є безпідставними і надуманими".
Голова юридичного відділу УПЦ МП звинуватив правоохоронців у діях "за вказівкою, задля того, щоб примусити єпископат УПЦ до участі у т.з. об'єднавчому соборі".
Не перший обшук
30 листопада СБУ провела обшук у настоятеля Києво-Печерської Лаври - митрополита Вишгородського і Чорнобильського Української православної церкви Московського патріархату Павла (Лебідя).
Тоді обшук проводили також у рамках кримінального провадження за статтею про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.
Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло заявив, що обшуки провели у будинку, який записаний на нього, але з 2013 року він там не був.
У Російській православній церкві тоді заявили, що обшук вважають частиною плану з примусу єпископів до участі в об'єднавчому соборі.
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