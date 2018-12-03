Президенту Нігерії довелося доводити, що він не помер і його не замінив двійник

Копирайт изображения AFP Image caption 17 грудня Мухаммаду Бухарі виповниться 76 років

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі спробував розвіяти чутки про те, що він нібито помер і його замінив двійник. У соцмережах раніше висловлювалися припущення, що замість справжнього президента перед публікою постає якийсь суданець на ім'я Джубріл.

75-річний Бухарі має намір брати участь у президентських виборах у лютому 2019 року, проте з 2015 року він має серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2017 році він на три місяці поїхав до Британії, взявши лікарняний.

Виступаючи на кліматичній конференції ООН в Польщі, нігерійський лідер назвав плітки про своє здоров'я "невігласькими і безбожними".

"Багато хто сподівався, що я помер під час хвороби. Дехто навіть звертався до віце-президента з проханням призначити їх його заступниками, вважаючи, що я помер. Це, звичайно ж, дуже збентежило його (віце-президента). Він приїжджав до мене в Лондон, коли я видужував ... Це насправді я, запевняю вас ", - сказав Бухарі.

Президент визнав, що "ніколи за все своє життя так важко не хворів", однак не уточнив природу своєї недуги і запевнив, що повністю вилікувався.

Колишній віце-президент Нігерії - 72-річний Атіка Абубакар - вважається головним суперником Бухарі на майбутніх виборах.

Опозиція має намір акцентувати увагу виборців на проблеми зі здоров'ям у нинішнього президента, однак Бухарі стверджує, що він "все ще сповнений сил".

За інформацією агентства AFP, чутки про погіршення здоров'я політика почали циркулювати Facebook, Twitter та інших соцмережах в кінці минулого року, і пости з таким змістом набрали понад 500 тисяч переглядів.

Агентство відзначає, що серед тих, хто розпускає ці чутки, були колишній президент країни Гудлак Джонатан, а також лідер сепаратистського угрупування "Корінні народи Біафри" Ннамді Кану.

У своєму Twitter Кану навіть опублікував дві фотографії Бухарі, на одній з яких він пише лівою рукою, а на іншій - правою. Він також попросив президентську адміністрацію дати роз'яснення з приводу цих знімків.

Пропустити Twitter допис , автор: @MaziNnamdiKanu Here we have a supposed old man between 76-85 yrs that suddenly switched his writing hand from left to right.



Could the @AsoRock handlers of Jubril clarify this mix-up?



We are patiently waiting for answers and I believe millions of people deserve an explanation.@NGRPresident pic.twitter.com/y0o63ApY5I — Mazi Nnamdi Kanu (@MaziNnamdiKanu) 25 листопада 2018 р.

Ісхак Халід, BBC News, Абуджа

Багато нігерійців здивувалися через те, що президент Бухарі вирішив відповісти на твердження про те, що у нього нібито є двійник на ім'я Джубріл.

Такі заяви протягом декількох місяців сприймалися як інтернет-жарт або фейкові новини й ігнорувалися багатьма серйозними медіа-ресурсами.

Однак ця інформація використовувалася недоброзичливцями Бухарі, аби привернути увагу до його проблем зі здоров'ям.

Всупереч очікуванням помічників президента, його заява про те, що він "не є клоном", може лише посилити інтерес до його здоров'я в той час, як він готується до виснажливої ​​виборчої кампанії.

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