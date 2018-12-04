Екс-голову фіскальної служби відпустили на поруки

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Вночі, 4 грудня, Солом'янський районний суд Києва відпустив колишнього керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана, якого звинувачують в незаконному збагаченні, на поруки одразу кількох народних депутатів.

При цьому, повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" з зали суду, Продана зобов'язали носити електронний браслет і заборонили йому змінювати місце проживання.

Таким чином суд відмовив прокурорам, які просили взяти екс-очільника Державної фіскальної служби під варту на 60 діб або ж встановити заставу у розмірі 89 мільйонів гривень.

В чому звинувачують Продана?

Наприкінці серпня цього року стало відомо, що генпрокурор Юрій Луценко передав до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали справи щодо Мирослава Продана за звинуваченнями в незаконному збагаченні.

Нібито Продан купував і оформлював на підставних осіб нерухомість і інші активи в Україні і Туреччині на загальну суму 89 мільйонів гривень.

При цьому офіційно задекларовані доходи його родини за той же період складали лише 7 мільйонів гривень.

Сам Продан, говорячи про ці обвинувачення, називав їх "фейком" і казав, що "не бачить сенсу коментувати плітки".

На початку вересня він за власним бажанням звільнився з посади керівника Державної фіскальної служби.

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5 листопада стало відомо, що Мирослав Продан залишив межі України. ЗМІ повідомляли, що він виїхав у Молдову, а звідти відправився до Німеччини - нібито на лікування.

Прокурори ж вважають, що він залишив Україну, аби уникнути викликів на допити.

Сам Продан це заперечує: "Я виїхав за кордон на законних підставах. Перша повістка зареєстрована в ГРУ 6 листопада, а 5-го я вже був у Німеччині", - каже він.

Вже 26 листопада Мирослав Продан повернувся до України. За його словами, він не має жодного наміру тікати від суду і слідства, а також не хоче залишати свою родину.

"Ці люди прорахувались. Я повернувся, а цього вони не чекали. І рано чи пізно я доведу свою правоту", - додав екс-голова ДФС.

Українські ЗМІ називають Мирослава Продана Людин

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