У Лондоні вручили премію за найгірший опис сексу в літературі

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Лондонський журнал Literary Review вчергове присудив премію за найгірший опис сексу в англомовній літературі. Переміг американський письменник Джеймс Фрей - журі відзначило його автобіографічний роман "Катерина".

Уяву журі вразили численні еротичні сцени, а особливо детальний опис сексу в парижській вбиральні між головним героєм книги Джеєм і його коханкою, моделлю на ім'я Катерина.

"Джеймсу Фрею цього року вдалося вибитися в лідери списку, до якого входили багато номінантів-чоловіків, завдяки кількості і довжині сумнівних еротичних пасажів у його романі", - сказано в рішенні журі конкурсу.

"Цих численних і безперервних сцен фантазій в "Катерині" автору б вистачило, аби завоювати цю нагороду багато разів", - додали судді.

"Отримати цю престижну нагороду для мене - велика честь і велике протверезіння", - заявив у відповідь письменник.

Ставки букмекерів говорили про те, що найвищі шанси на премію цього року мав Харукі Муракамі. І ось, за який уривок: "Моя еякуляція була бурхливою і багаторазовою. Знову і знову сім'я лилося з мене, сповнюючи її вагіну і роблячи простирадла липкими. Я ніяк не міг зупинитися. Я боявся, що якщо це триватиме, в мені нічого не залишиться. Юдзу весь цей час спала глибоким сном, не видаючи ані звуку - не чути було навіть її дихання. Проте її геніталії охопили мої і не відпускали. Ніби вони були наділені власною непохитною волею і вирішили витиснути з мого тіла все до останньої краплі".

Історія премії

Премія видається з 1993 року і відтоді встигла стати культовою. В різні роки її переможцями ставали Стівен Кінг, Моріссі і навіть Тоні Блер.

Ось кілька уривків з творів попередніх лауреатів:

"Руйнівники" (The Destroyers) американського письменника Крістофера Боллена, переможця конкурсу 2017 року: "Вона закриває свої груди купальником. Усе інше лишається чаруюче відкритим. Шкіра на її руках і плечах різних відтінків засмаги, немов водяні розводи у ванній. Її обличчя і вагіна змагаються за мою увагу, і я дивлюся вниз на більярдний трикутник, який являють собою мій пеніс і мої яєчки".

"Її форма" (The Shape of Her) британського письменника Роуена Соммервиля: "Це як ніби фахівець із лускокрилих вліз на комаху з твердим панциром"; "Він розстібнув її блузку, оголивши груди - соски стирчали, як ніс чарівного нічного звірятка, що принюхується до ночі. Він стиснув його поміж губ і висмоктав сіль".

У 2005 році антипремію отримав актор Джайлс Корен за фразу з його романа "Вінклер", в якому пеніс головного героя "дригався, як душ, кинутий в порожню ванну".

Премію у 2014 році отримав всесвітньо відомий нігерійський письменник Бен Окрі - за такий опис сексу в романі "Вік магії": "Рука, що теребила її сосок, знайшла вимикач, і вона спалахнула. Дотик до живота пропалив її наскрізь. Він щедро торкався її наскрізь. Він щедро торкався її тіла, а мозок був завантажений гірко-солодкими відчуттями. Вона усвідомлювала, що на її тілі є місця, які помістити туди міг лише бог з почуттям гумору. Вона віддавалася теплим потокам і усвідомила, як він проник у неї. Вона відчувала, що Всесвіт був у ній. Десь посеред ночі вибухнула шалена ракета".

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