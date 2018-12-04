Уряд Франції “призупинить підвищення податків пального”

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Уряд Франції погодився відкласти підняття податку на пальне - саме його запровадження спричинило масові протести по всій країні, які вже завершилися загибеллю кількох людей.

Про те, що прем'єр-міністр Едуар Філіп готовий піти на поступки протестувальникам, повідомляють французькі ЗМІ. За їхніми даними, він публічно оголосить про своє рішення найближчим часом.

Акції "жовтих жилетів" розпочалися кілька тижнів тому. З того часу повідомлялося про чотирьох загиблих.

Їх причиною було підвищення податків на паливо, запровадження яких влада пояснювала боротьбою із забрудненням повітря.

Поступово - по мірі того, як до акцій доєднувалося дедалі більше людей - вимоги розширювалися: протестувальники почали виказувати невдоволення економічною політикою президента Макрона загалом.

Демонстранти, що виходили на вулиці у перші дні мітингів, одягали яскраві жилети, які, згідно з законом, мусить мати кожен водій, через що рух дістав назву "Жовті жилети".

До акцій протесту також долучилися представники різних політичних спрямувань, хоча Макрон звинуватив своїх політичних опонентів у тому, що вони використали цей рух, аби завадити його програмі реформ.

У суботу масштабні протести переросли у сутички з поліцією, в результаті ушкоджень зазнав один із символів французької столиці - Тріумфальна арка.

Копирайт изображения EPA Image caption Протестувальники пошкодили статую Маріанни, символу Франції, всередині Тріумфальної арки у Парижі

Правоохоронцям також довелося застосувати сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які намагалися прорвати поліцейський кордон.

Протести продовжились у понеділок. На демонстрації вийшли учні приблизно 100 загальноосвітніх шкоіл по всій країні, які виступають проти реформи системи освіти та іспитів.

Також у понеділок французькі водії карет швидкої допомоги вийшли на протест проти реформ системи соціального забезпечення та охорони здоров'я, які, як вважають водії, можуть негативно вплинути на їхні послуги.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зміни, що впливають на водіїв швидкої допомоги, є частиною програми реформ президента Франції Еммануеля Макрона

Десятки машин заблокували рух від площі Конкорд до Французької національної асамблеї у Парижі.

Один протестувальник сказав агентству Reuters: "(Реформи) будуть забивати нас фінансово і нищити наші компанії. Нам потрібно буде звільняти людей, це точно".

Неясно, чи групи студентів та медичних працівників асоціюють себе із "жовтими жилетами".

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