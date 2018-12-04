Росія частково розблокувала українські порти в Азовському морі - Омелян

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Росія частково розблокувала українські порти в Азовському морі.

В повідомленні, поширеному прес-службою відомства 4 грудня, йдеться, що через Керченську протоку в напрямку українських портів в Азовському морі вже ходять судна.

"Так, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь. Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів. Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено", - заявив Володимир Омелян.

Він додав, що станом на 3 грудня на вхід в Азовське море очікували 17 суден, на вихід - одне. Ще дев'ять кораблів стояли в портах біля причалів.

Ще кілька днів тому повідомлялося про те, що значна кількість суден, які намагалися пройти через Керченську протоку, змушені були проходити перевірку і фактично були заблоковані Росією.

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Загострення конфлікту у Керченській протоці сталося наприкінці листопада, коли російські прикордонники атакували і захопили українські кораблі - рейдовий буксир "Яни Капу" та катери українських ВМС "Бердянськ" та "Нікополь".

Троє українців отримали поранення. Наразі їх, як і інших моряків, доправили до Москви. Усіх їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ. Російська сторона запевняє, що українські кораблі не подавали запит на прохід через Керченську протоку і винуватить Київ у провокації.

Україна, низка європейських країн, Канада, США, а також ЄС та НАТО закликали Росію негайно звільнити українські кораблі та екіпаж.

Дональд Трамп, зокрема, скасував зустріч з Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині, оскільки Росія досі цього не зробила.

Також до вивчення ситуації підключилися дослідницька група Bellingcat. Розслідувачі проаналізували великий масив даних, що були оприлюднені обома сторонами.

Так, Bellingcat дійшла до висновку, що російські кораблі напали на українські в момент, коли ті вже перебували в нейтральних водах, - попри заяви російської сторони.

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