Рада припинила Договір про дружбу з Росією: що це значить

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Верховна Рада підтримала рішення про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство (Великий договір) між Україною та Росією. Він втратить чинність 1 квітня 2019 року.

За цей законопроект проголосували 277 депутатів.

Рішення парламенту напряму не пов'язане із запровадженням воєнного стану в Україні.

Ще у вересні МЗС України повідомило Росію про бажання не продовжувати дію цього документу.

Документ укладений у 1997 році, почав діяти у 99-му й автоматично мав пролонгуватись щодесять років, якщо якась сторона не заявить про бажання припинити його дію.

Договір закріплював принципи стратегічного партнерства у двосторонніх відносинах країн, держави також офіційно визнавали кордони одна одної.

Пояснення президента

Законопроект про припинення дії договору з Росією подав у парламент президент.

У ньому мова йде про те, що Україна вдається до такого кроку через "збройну агресію РФ проти України".

Непродовження дії договору напряму не пов'язане із запровадженням в Україні воєнного стану.

У поясненні проекту закону вказано, що це завершення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії договору з огляду на його тривале істотне порушення з боку РФ.

Ще 17 вересня Петро Порошенко підписав указ, яким вводилось у дію рішення РНБО про припинення Україною дії "Великого договору".

Копирайт изображения Reuters Image caption Україна наполяга, що Росія порушила "Великий договір" анексувавши Крим

21 вересня МЗС направило Росії ноту про непродовження дії цього документа. МЗС також повідомило про це ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації.

"Цей договір фундаментально порушений Росією і тому не може бути пролонгований", - пояснив тоді міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Міністр пояснив, чому важливо було не розривати цей документ, а саме не продовжувати його дію.

За його словами, Київ використовував його в процесі підготовки позовів до міжнародних судів, в тому числі в Міжнародного суду ООН та Міжнародного арбітражного суду.

На цей договір посилалися також українці у своїх позовах до Європейського суду з прав людини.

Українські дипломати називали "Великий договір" гачком, який дає змогу Україні скаржитись на Росію до міжнародних судів. У випадку швидкого розриву, за словами дипломата, Росія могла отримати можливість "зіскочити із гачка".

Як раніше пояснювала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, непродовження дії "Великого договору" не вплине на документальне визнання Росією кордонів України.

Вона пояснює, що 28 січня 2003 року між Україною та Росією був укладений договір про українсько-російський кордон.

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"Жодне положення договору про кордон не узалежнює його чинності від чинності Договору про дружбу", - наполягає Олена Зеркаль.

Доповідач законопроекту у Раді, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця наголосив, що припинення дії договору не впливає на обов'язки Росії, які виникли до моменту його припинення. Тобто, зверненням України до судів проти Росії, які грунтувались на його положеннях, це не зашкодить.

Пан Кислиця пояснив, чому проект закону щодо припинення "Великого договору" не подали до Ради ще у вересні.

"Нам був потрібен час, щоб використати дію договору для розгляду деяких судових справ, а також деяких подань щодо використання міжнародного морського права", - заявив чиновник.

Коли договір втратить чинність?

Великий договір про дружбу з Росією уклали у 1997 році. Після виконання всіх процедур та ратифікацій він набрав чинності 1 квітня 1999 року.

Він зобов'язував сторони забезпечувати непорушність кордонів, поважати територіальну цілісність та не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного.

"Високі Договірні Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань по Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів", - йдеться у документі.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Леонід Кучма та Борис Єльцин у 1997 році підписали Договір про дружбу та співробітництво між країнами.

Україна не продовжує договір, відповідно до 40-ї статті цього документу.

Ця стаття передбачає, що він укладається терміном на десять років і автоматично продовжується на наступний десятирічний період, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію.

Про бажання не продовжувати дію документу треба повідомити письмово, не менше ніж за шість місяців до закінчення десятирічного періоду.

Оскільки Україна виконала всі процедурні моменти, то договір припинить діяти 31 березня 2019 року.

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