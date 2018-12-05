Незвичні закони, через які можна потрапити у в'язницю за кордоном

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Відправляючись на відпочинок, останнє, чого ви хочете - потрапити за ґрати через порушення закону, про існування якого ви й не здогадувались.

Аби уникнути порушення правил, які не завжди здаються очевидними, варто вивчати місцеві закони та звичаї перед поїздкою.

Ось наші поради як бути в безпеці.

Не наступайте на гроші в Таїланді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зображення монарха дуже важливе у Таїланді

Закон про образу величності - це стара норма, яка стверджує, що образа будь-якого зображення королівської сім'ї Таїланду є дуже серйозним правопорушенням.

Оскільки зображення монарха, який нині править, розміщують на банкнотах, то наступити на банкноту - це, фактично, кримінальний злочин і ви можете опинитися у в'язниці.

Краще не жувати гумку

Копирайт изображения Alamy Image caption Через жувальну гумку вас можуть посадити у в'язницю

Аналогічно, злочином у Таїланді є кидання гумки на підлогу.

За це вам загрожуватиме штраф у розмірі більше ніж 500 доларів або ув'язнення, якщо штраф ви не заплатите.

Подібна ситуація й у Сінгапурі, де, за законом, жувальну гумку - будь-яку, крім стоматологічної та нікотинової - не можна купити або продати.

Купальник - стоп!

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У Барселоні у 2011 році ввели заборону на носіння купальників публічно будь-де, крім пляжу.

Рішення прийняли після того, як місцеві жителі провели цілу кампанію проти великої кількості напівголих туристів, які ходять містом.

Якщо ви все ж вирішите прогулятись містом у купальнику, готуйтесь викласти близько 120 доларів штрафу.

Не пісяйте в море

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Не справляйте "малу потребу" в океан у Португалії.

Це протизаконно, навіть якщо незрозуміло, як це хтось зможе перевірити, ви повинні ходити до туалетів.

Перевірте свої ліки

У Японії діють жорсткі обмеження на ліки-стимулятори, все, що ви зазвичай приймаєте, коли простудились, краще не везти з собою.

Будьте обережні, коли ви в'їжджаєте в країну, тому що вас можуть зупинити й конфскувати ліки.

Плавки

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Якщо ви прямуєте до Франції, переконайтеся, що залишили свої шорти для купання вдома - у більшість плавальних басейнів країни можна лише у плавках.

Це пояснюють гігієнічними причинами й, хоча правило не передбачає покарання за порушення, у басейн без них вас не пустять.

(Гаразд, це не закон, але це варто знати!)

Дотримуйтесь правил і, сподіваємось, що ви не потрапите до статистики українців, яких щороку арештовують за кордоном.

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