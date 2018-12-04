Восьмирічний відеоблогер заробив на YouTube 22 млн доларів

Копирайт изображения YOUTUBE Image caption Раян викладає відеоогляди іграшок майже кожен день

Восьмирічний хлопчик із США, який публікує огляди іграшок на своєму каналі в YouTube, став найбільш високооплачуваним блогером відеохостингу, заробивши за минулий рік 22 мільйони доларів.

Згідно з оцінкою Forbes, Раян і його канал Ryan ToysReview обігнав попереднього лідера YouTube Джейка Пола на 500 тисяч доларів. На третьому місці в рейтингу знаходиться канал Dude Perfect, який заробив за рік 20 мільйонів доларів.

Батьки Раяна розміщують відеоогляди іграшок майже кожен день. Влог про "гігантське блакитне магічне яйце" з іграшками усередині за три дні переглянули більше мільйона разів (на момент виходу статті у ролика було вже більше ніж 1,9 мільйона ​​переглядів).

У порівнянні з минулим роком доходи Раяна подвоїлися, при цьому сума заробітку юного відеоблогера не включає ні податки, ні гонорари юристів і агентів.

На запитання телеканалу NBC про те, чому інші діти так люблять дивитися його відеоролики, Раян, якому нещодавно виповнилося вісім років, сказав: "Тому що я веселий і смішний".

З тих пір, як батьки Раяна зареєстрували канал у березні 2015 року, його відео загалом подивилися майже 26 мільярдів разів; у каналу - 17,3 мільйона підписників.

За даними Forbes, значну частину заробітку (21 мільйон доларів) забезпечує реклама, яка показується під час роликів, решта - дохід від спонсорських проектів.

Той факт, що він заробляє в основному на рекламі, а не на спонсорах, можна пояснити тим, що аудиторію каналу в основному складають однолітки Райана, які самі не заробляють.

З іншого боку, часто ті іграшки, які показує в своїх оглядах Раян, відразу ж зникають з полиць магазинів.

Image caption Найбільш високооплачувані зірки YouTube за даними Forbes

У серпні американська мережа супермаркетів Walmart почала продавати іграшки та одяг для дітей під брендом Ryan's World ("Світ Райана").

Forbes передбачає, що доходи від угоди з Walmart значно збільшать заробітки Раяна в наступному році.

Оскільки Раян неповнолітній, 15% його заробітків відкладаються на спеціальний банківський рахунок, доступ до якого він отримає лише після настання 18 років.

Раян - не єдиний дитина, яка добре заробляє у YouTube.

У минулому році Деніел Міддлтон, який демонструє, як він грає в Minecraft, очолював список найприбутковіших каналів у YouTube із заробітком в 16,5 мільйона доларів. У цьому році він досяг лише четвертого місця.

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