У Норвегії рідкісний білий олень "позував" фотографу

Копирайт изображения MADS NORDSVEEN / CATERS

Норвезький фотограф поділився фотографіями рідкісного білого оленя, якого він зустрів під час походу разом із друзями.

24-річний Медс Нордсві з Осло повідомив, що побачив тварину в снігу в північній частині країни.

Його фотографії, розміщені у понеділок, вподобали вже 20 тисяч людей.

Публікуючи зображення в Instagram, фотограф написав: "Його майже не видно в снігу!"

Білі оленів вважаються дуже рідкісними. У 2016 році його помітили на півночі Швеції.

Він має такий незвичайний вигляд через генетичну мутацію, що змінила колір його хутра, але це не пов'язано з альбінізмом.

За скандинавською традицією, якщо людина побачить білого північного оленя, на неї чекає успіх.

Копирайт изображения MADS NORDSVEEN / CATERS

Пан Нордсві повідомив інформаційному агентству Caters, що помітив "маленьку, чудову істоту" під час походу в гори.

"Він підійшов до мене дуже близько, і ми поглянули один одному в очі. При цьому олень був дуже спокійний, адже побачив, що у мене немає поганих намірів", - сказав фотограф.

"Він поводився так, ніби позував для моїх фотографій... Він був дуже цікавий і смішний, як маленький дослідник", - додав Медс Нордсві.

Фотограф назвав це "дуже магічним" та "казковим моментом".

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