У Норвегії рідкісний білий олень "позував" фотографу
Норвезький фотограф поділився фотографіями рідкісного білого оленя, якого він зустрів під час походу разом із друзями.
24-річний Медс Нордсві з Осло повідомив, що побачив тварину в снігу в північній частині країни.
Його фотографії, розміщені у понеділок, вподобали вже 20 тисяч людей.
Публікуючи зображення в Instagram, фотограф написав: "Його майже не видно в снігу!"
Білі оленів вважаються дуже рідкісними. У 2016 році його помітили на півночі Швеції.
Він має такий незвичайний вигляд через генетичну мутацію, що змінила колір його хутра, але це не пов'язано з альбінізмом.
За скандинавською традицією, якщо людина побачить білого північного оленя, на неї чекає успіх.
Пан Нордсві повідомив інформаційному агентству Caters, що помітив "маленьку, чудову істоту" під час походу в гори.
"Він підійшов до мене дуже близько, і ми поглянули один одному в очі. При цьому олень був дуже спокійний, адже побачив, що у мене немає поганих намірів", - сказав фотограф.
"Він поводився так, ніби позував для моїх фотографій... Він був дуже цікавий і смішний, як маленький дослідник", - додав Медс Нордсві.
Фотограф назвав це "дуже магічним" та "казковим моментом".
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