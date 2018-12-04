Вбивство Хашоггі: спадковий принц Саудівської Аравії божевільний - сенатор США
Сенатори США стверджують, що після закритої доповіді ЦРУ вони більш ніж коли-небудь впевнені у тому, що спадковий принц Саудівської Аравії мав певну роль у вбивстві журналіста.
У заяві сенатор Ліндсі Грехем сказав, що у нього є "значна впевненість" у тому, що Мохаммед бін Салман був співучасником вбивства Джамаля Хашоггі.
Республіканський сенатор від Південної Кароліни назвав члена саудівської королівської родини "руйнівною силою", "божевільним" і "небезпечним".
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Саудівська Аравія висунула обвинувачення в організації вбивства 11 людям, але заперечує, що спадковий принц брав у цьому участь.
Що сказали сенатори?
Члени сенатського комітету з питань зовнішніх відносин не добирали слів після доповіді директора ЦРУ Джини Гаспел у вівторок.
"Тут мова йде не про пістолет у руках, а про пилу", - сказав пан Грем, посилаючись на вірогідне розчленування Хашоггі у саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні.
Сенатор заявив, що він не може підтримати прикордонну війну Саудівської Аравії з Єменом або продаж озброєнь Ер-Ріяду до тих пір, поки спадковий принц залишається при владі.
Сенатор Боб Мендез, демократ від Нью-Джерсі, повторив цю позицію.
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Він сказав, що США повинні "направити чітке та недвозначне повідомлення про те, що такі дії не є прийнятними на світовій арені".
Інший сенатор, Боб Коркер, сказав журналістам, використавши ініціали спадкового принца: "У мене жодного сумніву у тому, що спадковий принц МБС замовив убивство".
Республіканець від Теннессі додав: "Якби він постав перед присяжними, його засудили б через 30 хвилин. Винен".
Пан Коркер наголосив, що президент Дональд Трамп виправдав вбивство журналіста, відмовившись засудити саудівського спадкового принца.
Інший республіканський сенатор Річард Шелбі з Алабами сказав: "Тепер питання в тому, як відокремити саудівського спадкового принца і його групу від народу?"
Сенат планує проголосувати за пропозицію про припинення військової участі США в Ємені, після того, як представники обох партій внесли відповідний проект рішення минулого тижня.
Сенатор Кріс Мерфі, який не був присутній на доповіді у вівторок, критикував адміністрацію Трампу.
"Не все повинно бути таємницею", - написав демократ із Коннектикуту в Twitter.
"Якщо наш уряд знає, що саудівські лідери були залучені до вбивства особи, яка проживала у США, то чому суспільство не має про це знати?"
Що трапилося 2 жовтня?
У вівторок, 2 жовтня, Джамаль Хашоггі перебував у Стамбулі. Він відправився до місцевого консульства Саудівської Аравії, аби отримати документ, що підтверджує факт його розлучення з колишньою дружиною.
Перед тим, як зайти до будівлі, він залишив телефон своїй новій нареченій, яка є громадянкою Туреччини.
За її словами, Хашоггі виглядав стурбованим і сказав їй чекати на нього на вулиці. Також він нібито порадив їй зв'язатися з турецькою владою у разі, якщо він не вийде назад.
Журналіст зайшов до будівлі дипломатичної установи о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала на нього до опівночі, проте чоловік так і не повернувся.
Що каже Саудівська Аравія?
Саудівська Аравія кілька разів змінювала свою позицію щодо зникнення Хашоггі: спочатку влада країни запевняла, що журналіст залишив консульство живим, проте зрештою все ж визнала, що його вбили.
Вважається, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули майже 20 агентів, що брали участь у злочині.
Генпрокурор Саудівської Аравії Шалаан бін Раджих Шалаан заявив, що 2 жовтня в будівлі консульства Саудівської Аравії пан Хашоггі отримав смертельну ін'єкцію, після чого його тіло розчленували.
За словами керівника прокуратури, його відомство вимагатиме смертної кари для п'ятьох з 11 обвинувачених у справі про вбивство журналіста.
Загалом розслідування проводиться щодо 21 людини.
Шалаан також вкотре запевнив, що "спадковий принц Саудівської Аравії не знав про злочин".
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