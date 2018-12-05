eBay обіцяє припинити продаж товарів з символікою "ДНР" і "ЛНР"

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Компанія eBay обіцяє найближчим часом прибрати з продажу товари з символікою так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це йдеться в офіційній відповіді компанії на нещодавній запит посольства України в США.

"Ми здійснимо необхідні заходи для того, аби прибрати товари з візуальною символікою "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки", - кажуть в eBay.

Там визнали, що обидві організації включені до санкційних списків США та ЄС, а гроші, отримані від продажу вказаних товарів, можуть бути використані для фінансової підтримки їхньої діяльності.

В українському посольстві також зазначили, що чекають аналогічної відповіді й від Amazon.

"Для десятків мільйонів українців по всьому світу так звана Донецька народна республіка - це дещо більше, ніж просто незаконне або невизнане утворення. Понад 11 тисяч людей загинули у цій війні", - йшлося в зверненні посольства до керівників Amazon та eBay.

"Вважаємо, що продаж товарів із символікою так званої "ДНР" - терористичної організації, проти агресивної поведінки якої виступає міжнародна спільнота і США зокрема, - не несе в собі жодних закликів до миру і поваги до людського життя, а натомість підтримує пропаганду Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошували у посольстві.

Україна також привернула до ситуації увагу американської влади, зокрема Державного департаменту, Міністерства торгівлі і Міністерства фінансів.

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Не тільки "ДНР"

Товари з символікою так званої "ДНР" - не єдині, які викликають критику на адресу майданчиків онлайн-торгівлі.

В середині листопада 27 депутатів Європарламенту звернулися до компанії Amazon з вимогою прибрати з продажу товари з символікою СРСР.

В колективному зверненні парламентарі засудили як радянський, так і нацистський режими. За їхніми словами, обидва систематично порушували права людини, обмежували свободу і демократію.

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"Кількість жертв радянського режиму перевищує 60 мільйонів людей, понад 10 мільйонів були вислані до Сибіру. Криваві дії СРСР відчули на собі майже всі окуповані держави, а наслідки цих трагічних дій відчуваються досі. Ми не можемо допустити вшанування того, що символізує окупацію, страждання і масові вбивства", - сказано в зверненні.

У самій Amazon ситуацію поки що не коментували.

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