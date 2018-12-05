Спецпрокурор Мюллер не став вимагати ув’язнення для екс-радника Трампа

Копирайт изображения Aaron P. Bernstein Image caption Майкл Флінн не з'являвся на публіці з 1 грудня 2017 року - саме тоді він зізнався, що брехав ФБР. Проте слідчі і прокурори з того часу бачилися з Флінном 19 разів

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання в американські вибори і можливу змову оточення Дональда Трампа з РФ, рекомендував не засуджувати екс-радника президента Майкла Флінна до тюремного ув'язнення - в нагороду за "значне сприяння" слідству.

Натомість спецпрокурор попросив суд обрати Флінну покарання, не пов'язане з позбавленням свободи.

У грудні минулого року Флінн уклав угоду з правосуддям і визнав, що дав ФБР неправдиві свідчення щодо змісту своїх розмов з колишнім послом Росії в США.

З того часу, кажуть прокурори, Флінн бачився з ними 19 разів і надав "інформацію з перших рук про зміст і контекст взаємодії між перехідною командою Дональда Трампа і російськими посадовцями".

Майкл Флінн займав посаду радника президента США з питань нацбезпеки рекордно короткий час: з дня інавгурації Дональда Трампа (20 січня 2017 року) до 13 лютого того ж року. Він змушений був піти у відставку - формально, через те, що неправильно проінформував віце-президента Майкла Пенса про зміст своїх телефонних розмов з російським послом Кисляком в останні дні роботи адміністрації Обами. Як виявилося, Телефон прослуховувався ФБР.

Розмови з російським послом

29 грудня 2016 року - в день, коли Барак Обама, термін якого добігав кінця, оголосив про висилку 35 російських дипломатів, закриття кількох російських об'єктів в США і запровадження нових санкцій проти РФ за втручання в американські вибори, Флінн кілька разів говорив телефоном з російським послом Сергієм Кисляком.

Він просив Росію не реагувати на дії Обами жорстко і пояснював, що нова адміністрація, яка прийде до влади вже за місяць, зможе скасувати рішення попередньої.

Подібні пропозиції від представника адміністрації, яка ще не запрацювала, є щонайменше порушенням протоколу. Дехто в США вважає, що такі дії порушують старовинний Акт Логана 1798 року, який забороняє приватним особам проводити дипломатичні перемовини без згоди уряду.

Проте варто зазначити, що за довгу історію цього закону, жодної людини за ним так і не засудили. При цьому суди навіть впродовж останніх років нерідко посилаються на нього і виходять з того, що він продовжує діяти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спецпрокурор Роберт Мюллер

У середині січня 2017 року віце-президент Майк Пенс у телевізійному ефірі повідомив, що Флінн не обговорював з Кисляком можливість скасування санкцій США проти Росії.

Вже під кінець місяця з Флінном зустрілися агенти ФБР - він виклав їм зміст телефонної розмови у версії, яка не збігалася з записами бюро. Тоді міністерство юстиції США повідомило Білий дім про те, що Флінн вразливий перед шантажем, оскільки Москві відомий справжній зміст його розмов з послом.

В меморандумі бюро спецпрокурора Мюллера сказано, що Флінн зрештою допоміг слідству в багатьох питаннях.

За часів правління Обами Майкл Флінн займав пост керівника військової розвідки, але у 2014 році його звільнили. Як повідомляли деякі ЗМІ, через некомпетентність.

Флінн був відомий своєю готовністю до співпраці з Росією. Навіть після анексії Криму він намагався налагодити контакти з російськими спецслужбами.

У 2015 році, вже після відставки, Флінн приїздив до Москви - на прийом на телеканалі Russia Today - і сидів за одним столом з Володимиром Путіним.

Очікується, що вирок Майклу Флінну суд оголосить 18 грудня.

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