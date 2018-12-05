Усик - серед претендентів на звання "Спортсмен року BBC"

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Український боксер Олександр Усик потрапив до списку з чотирьох претендентів на звання "Спортсмен року" за версією BBC.

На перемогу також претендують американська гімнастка Сімона Байлз, чеська сноубордистка Естер Ледецька та італійський гольфіст Франческо Молінарі.

Переможця премії оберуть після голосування, яке триватиме до 15 грудня. Взяти участь у ньому може кожен бажаючий.

У профайлі 31-річного Усика зазначається, що українець провів блискучий рік і став беззаперечним чемпіоном у першій важкій вазі.

"Вже будучи чемпіоном WBO, Усик розпочав 2018 рік з перемоги над латвійцем Майрісом Брієдісом, який на той момент володів поясом WBC. У липні українець відправився до Росії, аби у Москві зустрітися з місцевим улюбленцем Муратом Гассієвим, і змусив натовп мовчати. Перемога принесла йому пояси WBA, IBF і пояс журналу The Ring".

"Усик став беззаперечним чемпіоном у першій важкій вазі - для цього йому знадобилося всього 15 поєдинків, які він провів за професійну кар'єру".

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"Наступним був британець Тоні Беллью - на кону опинилися одразу всі чотири пояси. Це лише шостий подібний поєдинок за всю історію боксу. Золотий медаліст Олімпійських ігор 2012 року переміг свого опонента блискучою комбінацією, захистив пояси і закріпив свій статус як одного з найкращих боксерів на планеті".

"Ти найкращий боєць з усіх, з ким мені коли-небудь доводилося ділити ринг, ти великий чемпіон, ти переміг мене справедливо" - так про Усика говорить сам Тоні Беллью.

Премія BBC "Спортсмен року" була створена у 1954 році. Вона розділена на кілька категорій - зокрема, спортсмени з Великої Британії отримують окремі нагороди і не змагаються за приз в міжнародній номінації.

В різні роки лауреатами премії ставали Роджер Федерер, Кріштіану Роналду, Усейн Болт, Тайгер Вудс, Мухаммед Алі і Пеле.

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