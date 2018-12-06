У Франції остаточно передумали підвищувати податки на пальне

Копирайт изображения AFP Image caption У центрі Парижу палили машини, трощили офіси та арештовували сотні людей

Французький уряд оголосив, що прибрав з бюджету на наступний рік підвищення податку на пальне, яке спричинило масові протести у Франції.

Про рішення оголосив прем'єр-міністр Едуар Філіп. Всього два дні тому він заявляв, що відкладе запровадження нового податку на шість місяців.

Масові протести "жовтих жилетів" тривали у найбільших французьких містах три вікенди поспіль.

Наступні акції протесту були заплановані на ці вихідні.

Вони показали загальне незадоволення роботою уряду.

Демонстранти, що виходили на вулиці у перші дні мітингів, одягали яскраві жилети, які, згідно з законом, мусить мати кожен водій, через що рух дістав назву "Жовті жилети".

Жертвами протестів, які відзначилися високим рівнем насильства та вандалізму, стали чотири людини.

Що сказав прем'єр-міністр?

У вівторок Едуар Філіп заявив, що так званий "податок на пальне", який мав набрати чинності 1 січня, відкладуть на шість місяців, аби провести додаткові консультації.

Він також заявив, що заплановане на цю зиму збільшення цін на газ і електроенергію теж тимчасово зупинять, так само, як і зміну правил використання транспортними засобами, які забруднюють атмосферу викидами.

Копирайт изображения EPA Image caption Макрон обіцяв не здаватися попри вимоги протестувальників

У середу у нижній палаті парламенту пан Філіпп заявив : "Уряд готовий до діалогу і демонструє це тим, що виключає з бюджету на 2019 рік підвищення цього податку".

Це велика поступка уряду президента Макрона, який раніше заявляв, що податок необхідний, аби подолати кліматичні зміни та скоротити дефіцит бюджету.

Звідки стільки невдоволення?

Під час виборів на посаду президента Макрона виступив із пакетом економічних реформ, які мали покращити життя французів, зокрема знизити рівень безробіття та активізувати економіку.

Але багато людей відчувають, що цього так і не відбулося. Наприклад, аналіз бюджету 2018-2019 років, проведений інститутом державної політики Франції, показав, що, згідно з планами, доходи найбіднішої частки населення значною мірою знизяться або залишаться незмінними.

Середній клас відчує невелике покращення, але найбільші прибутки отримають ті, хто вже і так був заможним. Найгіршим, за прогнозами, буде фінансове становище пенсіонерів.

Хто протестує?

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Рух "жовтих жилетів" розпочався з протесту проти підвищення мита на дизельне пальне, яке часто використовують французькі водії, і на яке віддавна був менший податок, ніж на інші види пального.

Протестувальники заявляють, що Макрон втратив зв'язок з народом, а особливо із мешканцями передмість, які залежать від власних автомобілів.

Врешті цей рух переріс у більші протести проти маргіналізації сільських районів та високої вартості життя, а також продемонстрували загальне обурення економічною політикою президента Макрона.

Протести не мають конкретного лідера, та охоплюють найрізноманітніших учасників - від лівих анархістів до правих націоналістів. Багато поміркованих громадян також взяли участь в акціях.

Кілька днів тому студенти та водії швидких також вийшли на протести.

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