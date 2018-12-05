Жінка вперше народила дитину після пересадки матки від мертвого донора

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Жителька бразильского Сан-Паулу стала першою жінкою у світі, яка народила дитину після пересадки матки від мертвого донора.

Операцію з пересадки матки провели у 2016 році. Реципієнтом органу стала 32-річна жінка, яка не мала власної матки від народження.

Загалом відомо про 39 успішних операцій з трансплантації матки, коли донорами виступали живі жінки. Подекуди, наприклад, органи своїм донькам віддавали матері.

Проте усі 10 попередніх спроб пересадити матки померлих жінок закінчувалися невдачами - органи або не приживалися, або вагітність закінчувалася викиднем.

Остання операція - це перший відомий випадок, коли після пересадки матки мертвого донора, народилася цілком здорова дитина.

У випадку, про який йде мова, донором виступила жінка, яка померла внаслідок крововиливу у мозок. Їй було близько 45 років, в неї було троє дітей.

Реципієнтка ж народилася з синдромом Маєра-Рокітанського-Кюстера-Хаузера, від якого страждає тільки кожна 4 500 жінка у світі. Синдром проявляється у тому, що вагіна і матка формуються неправильно.

Аби новий орган прижився, лікарі давали жінці сильнодіючі ліки, які завдавали дуже сильного удару по її імунній системі. Таким чином організм послаблювався настільки, що вже не мав змоги відторгнути чужий орган.

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Віха в медицині

Вже через шість тижнів після операції у жінки почалися менструальні цикли. Через сім місяців вона завагітніла - за допомогою процедури штучного запліднення.

Зрештою в жінки народилася здорова дівчинка - вона важила близько 2,5 кілограма.

Лікарі вже називають цей випадок справжньою віхою в медицині.

"Віхою були й перші перші пересадки матки від живих донорів - це відкривало абсолютно нові можливості для жінок, що з тих чи інших причин не могли мати дітей", - каже доктор Дані Ейзенберг.

"Проте очевидним обмеженням було те, що матку можна було отримати лише від живої людини, - додає він. - Такі донори - рідкість, і, як правило, йдеться про близьких родичів чи найкращих друзів".

Доктор Срджан Сасо з Імперського коледжу Лондона, каже, що випадок з бразильською жінкою "по-справжньому неймовірний".

"Це відкриває набагато більші можливості: більша кількість потенційних донорів і уникнення ризиків для живих донорів", - каже він.

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