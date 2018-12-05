Росія погрожує ударом по країнах, які розмістять американські ракети

Копирайт изображения Getty Images Image caption Начальник Генштабу російської армії Валерій Герасимов розповів про дії Росії у відповідь на припинення дії ДРСМД на зустрічі з військовими аташе інозених держав

У разі виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) цілями для дій Росії у відповідь стануть країни, які розмістять у себе такі американські ракети, заявив начальник Генштабу російської армії Валерій Герасимов.

"Якщо договір про РСМД буде зруйнований, то це не залишиться без відповіді з нашого боку… Не територія США, а країни, що розмістили американські комплекси з ракетами малої та середньої дальності, стануть об'єктами ураження для дій Росії у відповідь", - заявив він під час брифінгу з військовими аташе іноземних держав, повідомляє агенція "РИА Новости".

Герасимов у черговий раз звинуватив США в порушенні ДРСМД, а зустрічні звинувачення з боку Вашингтона назвав "спробою закамуфлювати справжній стан справ".

Крім того, голова російського генштабу стверджує, що США обходять деякі положення Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), підписаного 2010 року.

"На жаль, наші американські партнери для виходу на встановлені договором кількісні параметри протягом двох років здійснювали переобладнання частини своїх стратегічних наступальних засобів (по чотири пускові установки на кожній з 14 підводних човнів типу "Огайо" та 41 важкому бомбардувальнику В-52Н) і в односторонньому порядку виключили їх з обліку за договором. Це дає їм можливість у найкоротші терміни наростити потенціал своїх стратегічних наступальних сил і збільшити кількість боєзарядів на понад 1200 одиниць", - вважає він.

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи заяву Вашингтона, сказав, що США не надали жодних доказів того, що Росія порушила договір.

"Найголовніше обґрунтовання - це те, що ми щось порушуємо. При цьому, як зазвичай, ніяких доказів порушень з нашого боку не надається", - цитує Путіна "Інтерфакс".

Офіційні звинувачення НАТО

Напередодні в НАТО оприлюднили офіційну заяву, в якій Росія звинувачується в порушенні ДРСМД.

Раніше з подібними звинуваченнями щодо Росії виступали США, але тепер Вашингтону вдалося також переконати в обґрунтованості своїх побоювань союзників по НАТО.

"У США є докази того, що Росія порушує договір (ДРСМД. - Ред.). І ми надавали ці докази і Росії, і нашим партнерам. Я не можу обговорювати розвідданих і деталі тієї інформації, яка могла бути надана. Але всі сторони обізнані з відомостями, які їм слід знати", - повідомила ВВС представник Держдепартаменту США Ванесса Аскер.

У разі, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до виконання ДРСМД, США вийдуть з договору, заявили у Вашингтоні.

"НАТО дає Росії останній шанс для порятунку договору РСМД. Або вона повинна готуватися до світу без ДРСМД", - заявив за підсумками наради в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Позиція Росії

У Кремлі заяву НАТО назвали нагнітанням ситуації та маніпулюванням фактами.

"Ну, дійсно, ми бачили заяви різних сторін, ми бачили заяву керівництва НАТО. Безумовно, скажімо так, мова йде про нагнітання ситуації, йдеться, здебільшого, про маніпулювання фактами для того, щоб цими фактами закамуфлювати справжні цілі щодо виходу з РСМД Сполученних штатів", - заявив речник президента Росії Дмирий Пєсков.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росія вважає, що американська ракета AGM-158 також порушує угоду

Росія неодноразово відкидала звинувачення американської сторони та висувала США зустрічні претензії в зв'язку з розміщенням системи протиракетної оборони в Європі.

"Наші ракети не порушують, а ось вони порушують. МК41 - (пускова установка) подвійного призначення, AGM-158 - ракета, яка переведена на режим універсальної пускової установки наземного використання, а також універсальний безпілотник, який з великим зарядом може долетіти, обійшовши все, - вони вже поставили на військові бази в Європі всі ці системи", - говорив Інтерфаксу член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич.

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