"Укрзалізниця" і квитки на свята: що відбувається?

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"Звикли тут ходити з телефонами! Будете знати наступного разу", - киянка Ольга Решетилова розповідає, що почула це від провідника потягу "Київ-Констянтинівка", який не пустив її до вагону.

Жінка каже, що разом з іншими пасажирами стала жертвою збою у системі продажу квитків "Укрзалізниці". Про неможливість купити онлайн квитки у соцмережах писали десятки людей.

"Всім, хто купував квитки онлайн, надіслали бланки замовлень, які треба додатково роздруковувати в касі. На касах утворились неймовірні черги. Люди не встигали, а потяг 126Л Київ-Костянтинівка закрив двері за три хвилини до відправлення. Люди благали відкрити... При тому що у людей на руках були бланки замовлень з усіма їхніми даними або вже роздруковані квитки", - описує ситуацію Ольга і скаржиться, що через це у неї зірвалось відрядження.

Користувачі у соцмережах описують колапс на сайті "Укрзалізниці" та на вокзалі.

"На пероні лишилось стояти декілька десятків людей, а порожній потяг поїхав на Костянтинівку. Жінка після операції на серці, яка бігала з десятої колії в каси і назад, люди з немовлятами, військові", - обурюється пані Решетилова.

"Найгірше те, що у багатьох людей, та і в мене, гроші з карточок списали, а квитки так і не прийшли. Частина цих людей купували "сьогодні-на-сьогодні" або "сьогодні-на-завтра" і залишились і без грошей, і без права на проїзд", - пише користувач Назар Розлутський.

Пасажири скаржаться на повну безпорадність працівників вокзалу, служб технічної підтримки та відсутність пояснень, що робити тим, "чиї гроші другий день зависають між залізницею й банками".

"Нам пощастило більше. Сайт Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia просто лежав, і квиток ми не замовили, отже не втратили гроші та обійшлося без квесту", - пише Максим Майоров.

Деякі пасажири повідомляли, що гроші їм почали повертати.

"Купив через додаток "Укрзалізниця" на 30-те грудня 4 квитки ... Ну як купив: гроші пішли, а квитки не прийшли. Телефон гарячої лінії зайнятий постійно, шо робити?" - обурюється у Facebook Олексій Андрєєв, тегаючи у пості керівництво "Укрзалізниці".

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Керівництво компанії на заклики у соцмержі не реагувало.

Натомість з'явився офіційний прес-реліз компанії. У клієнтів просили вибачення за незручності і закликали з розумінням поставитися до ситуації. Навантаження на booking.uz.gov.ua зросло у рази.

"Лише у період з 19 до 20 години через сервіс booking.uz.gov.ua успішно було придбано 18 тисяч квитків. Тоді як у середньому за годину через онлайн систему продається 2 тисячі квитків", - заявили в УЗ.

В компанії підтвердили, що були випадки, коли клієнти після оплати не одержували підтвердження транзакції та квитків.

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У зв'язку з цим обмежили кількість операцій через сайт. Ці обмеження пообіцяли зняти після обробки всіх запитів від клієнтів, які не отримали квитки. Зранку 5 грудня з'явилося повідомлення про стабілізацію роботи сайту.

Віднедавна "Укрзалізниця" почала відкривати продаж квитків на поїзди лише за 15 днів до їхнього відправлення, а не 45 днів, як раніше. Говорили про новий графік руху пасажирських поїздів, який має стартувати 9 грудня.

"Укрзалізниця" не реформується і не вміє працювати з клієнтами. Як можна відкрити продаж квитків на піковий час так пізно?" - запитує Йоганнес Андерсен, координатор ГО "Центр Залізничних Ініціатив".

За словами експерта, по всій Європі змінюється графік потягів, змінює його і "Укрзалізниця", але, якщо у всіх європейських країнах продажі квитків відкриті заздалегідь, принаймні за кілька міcяців, то в Україні ситуація інша.

"Це пов'язано з поганим плануванням у пасажирському департаменті. Графік потягів змінювали і утрясали дуже довго, у тому числі через запуск експреса до Борисполя. Через це квитки почали продавати так пізно. У звичному режимі сайт букінгу працював відносно спокійно, але не витримав такої кількості людей", - зазначає пан Андерсен.

На його думку, якби продажі відкривали один день за іншим, як зазвчиай, то такої ситуації вдалося б уникнути.

Станом на 13:00 5 грудня купити квитки онлайн так і не було можливо.

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