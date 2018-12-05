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Користувачі соцмережі Facebook скаржаться, що не можуть зайти в соцмережу.

Чимало користувачів були викинуті зі своїх облікових записів у середу, 5 грудня. Зайти назад вони не можуть.

Повідомлення про збій в соцмережі надходять з низки країн Європи.

Зокрема, на проблеми скаржаться мешканців Великої Британії, Польщі, Угорщини, Італії, Швеції, Бельгії та інших країн, як свідчить сайт Downdetector.

Скаржаться на неможливість зайти у Facebook і в Україні.

Деякі користувачі кажуть, що втратили доступ до свого акаунту. Інші кажуть, що сайт у них взагалі не працює.

Під час спроби залогінитися в соцмережу, користувачі отримують повідомлення про "неочікувану помилку".

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Чимало людей почали непокоїтися, що їх могли зламати хакери. Інші вважають, що це технічна проблема.

У Facebook проблему поки що не прокоментували.

Не вперше

У вересні мільйони користувачів тимчасово втратили доступ до Facebook.

Тоді компанія заявила про можливий витік даних 50 мільйонів акаунтів.

Хакери могли отримати дані через вразливість, яку виявили у функції View As ("Переглянути як"), що дозволяє дізнатися, як бачать профіль користувача інші користувачі.

Користувачам акаунтів, до яких могли отримати доступ хакери, довелося знову вводити свій пароль.

Це не означає, що хакери насправді отримали доступ до їхніх акаунтів, заявили в компанії.

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