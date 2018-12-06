У Австралії на волю випустили тварину, яка зникла з дикої природи 100 років тому

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Білбі харчуються корінням рослин, мурахами, жуками та павуками

Рідкісну сумчасту тварину, яка колись вільно існувала у дикій природі Австралії, випустили у штаті Новий Південний Уельс вперше за більш ніж століття.

Востаннє білбі - дрібних нічних ссавців з довгими, кроликоподібними вухами - бачили у дикій природі регіону у 1912 році.

Тридцять виведених у неволі тваринок випустили у великий заповідник без хижаків, поблизу міста Наррабрі, на північний захід від Сіднея.

Це вважають важливим досягненням на шляху зусиль з порятунку їх від вимирання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Королівський візит: маленького принца Джорджа вочевидь вразив білбі, якого він побачив у зоопарку Сіднея у 2014 році

Однак, без захисту 32-кілометрової огорожі тварини, ймовірно, могли б не вижити, повідомляє кореспондент ВВС Філ Мерсер із Сіднея.

Білбі, які харчуються корінням, мурахами, жуками та павуками, зникли з дикої природи Нового Південного Уельсу через завезення на континент небезпечних для них хижаків, наприклад, котів і лисиць.

Білбі доволі доброзичливі до людей. Живуть у норах, полюють вночі і сплять в дивній позі: присівши на задні лапки і засунувши морду між передніми.

Аборигени Австралії завжди цінували хутро цієї тваринки. Активне полювання заради хутра також могло стати однією з причин різкого скорочення їхньої популяції.

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