Комік Кевін Гарт стане ведучим церемонії "Оскар"

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Кевін Гарт підтвердив, що стане ведучим зіркової церемонії нагородження у 2019 році.

Комік написав у своєму Instagram, що провести церемонію "Оскар" було "в моєму списку цілей вже давно".

Він описав це, як "можливість всього життя для мене як для коміка", і додав: "моя мама зараз посміхається від вуха до вуха".

Пан Гарт стане наступним ведучим після коміка Джиммі Кіммела, який вів церемонію у минулому році.

Зірка фільму "Джуманджи" Кевін Гарт сказав, що він "спробує відповідати рівню цієї події".

Він схарактеризував попередніх ведучих, серед яких Еллен Дедженерес, Кріс Рок, Х'ю Джекман, Джон Стюарт, Вупі Голдберг та Біллі Крістал як "легендарний список".

"Я зроблю усе, аби цьогорічний "Оскар" став особливим", - додав він.

Торішня церемонія привернула найменшу телеаудиторію, у США її дивилося 26,5 мільйона людей, при цьому у 2017 році розмір американської аудиторії складав 32,9 мільйона.

Hollywood Reporter назвав можливість вести "Оскар" цього року "найменш бажаною роботою в Голлівуді".

Копирайт изображения AFP Image caption Попередню церемонію проводив інший комік - Джиммі Кіммел

Видання написало: "Багато, хто здавалося ідеально підходив для цієї ролі, відмовились": Опра Вінфрі, Джастін Тімберлейк, Джулія Луї-Дрейфус, Джеррі Сейнфельд...

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