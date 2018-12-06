Камбербетч став героєм обкладинки українського підручника з літератури
Зображення відомого британського актора Бенедикта Камбербетча прикрасило обкладинку українського підручника із зарубіжної літератури для 10 класу.
Видало підручник за кошти державного бюджету київське видавництво "Грамота".
Він має гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".
Як повідомляється на сайті видавництва, електронну версію підручника розповсюджують безкоштовно.
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Керівник авторського колективу підручника доктор філологічних наук Ольга Ніколенко сказала BBC News Україна, що зображення відомого актора на обкладинці з'явилося не випадково.
"Ми хотіли, щоби цей твір захопив сучасних учнів не тільки через класичні переклади, але і через сучасні втілення в кіно і театрі", - сказала автор.
Вона додала, що у підручнику "є рубрика Артгалерея, де ми розповідаємо про втілення Гамлета в різних країнах, говоримо про постановку "Гамлета" учнями Леся Курбаса, про британський фільм з Лоуренсом Олів'є".
"Образ Камбербетча тут цілком органічний, тому що він входить у ряд сучасних втілень (Гамлета)", - сказала пані Ніколенко.
За її словами, концепція освітньої програми із зарубіжної літератури полягає у тому, що діти у 10 класі повертаються до вивчення тих класичних авторів, твори яких вони вже читали у попередніх класах. Наприклад, Гомера, Данте Аліґ'єрі, Йоганна Вольфганга фон Ґете та інших.
Серед них і Вільям Шекспір з його твором "Гамлет".
При розробці шкільної програми для 10-го класу автори хотіли "повернути книжки в коло інтересів наших учнів, аби вони краще і більше читали, аби книжки стали частиною їхнього життя".
Для цього вони намагаються провести зв'язок між минулим та сучасністю.
За її словами, з цією метою у підручнику розповідається про реальний замок Кронборг у Данії, який став прообразом місця, де розгортаються події "Гамлета".
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