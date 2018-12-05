Свято зв'язку: на Кубі запускають 3G

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жителів Куби почнуть переводити на 3G з четверга

Цього тижня населення Куби зможе почати отримувати доступ до інтернету через мобільну мережу 3G.

Телекомунікаційний провайдер Etecsa заявив, що громадяни зможуть почати користуватися послугою з четверга.

Досі місцеві жителі в основному покладалися на Wi-Fi й інтернет-кафе, а доступ до сервісу 3G мали лише журналісти державних ЗМІ та іноземні бізнесмени.

Тепер ситуація зміниться, але багато хто все ще не зможе дозволити собі нові послуги.

Вартість пакетів послуг Etecsa варіюється від 7 конвертованих кубинських песо (7 доларів) за 600Мб на місяць до 30 конвертованих кубинських песо за 4GB.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше для виходу в Інтернет кубинці використовували Wi-Fi й ходили в інтернет-кафе

Користувачі отримують бонусні 300Мб для відвідування локальних веб-сайтів домену .cu.

Але середня заробітна плата для 11,2 мільйона жителів острова становить приблизно 30 доларів на місяць.

Запуск доступу до 3G означає подальше послаблення обмежень уряду на онлайн-активність своїх громадян.

П'ять років тому доступ до інтернету був в основному в готелях та державних інтернет-клубах.

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