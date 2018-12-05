Зірки "Чотирьох весіль" знімуться у продовженні 25 років потому

Копирайт изображения MGM Image caption Короткометражний фільм продовжить історію тих самих персонажів, що й оригінал, який випустили у прокат у 1994 році

Зірки фільму "Чотири весілля і похорон" знову об'єднаються вперше за 25 років заради благодійності на "День червоного носа".

Х'ю Грант, Енді Макдауелл та Крістін Скотт Томас зіграють у новому короткометражному фільмі, сценарій до якого написав Річард Кертіс.

У фільмі "Один день червоного носа і весілля" продовжиться історія тих самих персонажів, що й фільм 1994 року.

"Ми всі звісно стали старшими, але, я підозрюю, що зовсім не мудрішими", - сказав Кертіс.

"Було дуже приємно розбиратися, що сталося з усіма персонажами".

Він додав: "Тепер вони повертаються разом на п'яте весілля, де, як завжди, все піде не так, як заплановано".

Прем'єра короткометражки відбудеться виключно під час благодійної програми зі збору коштів на телеканалі BBC One 15 березня, а також в рамках програми NBC для американської версії телемарафону у травні.

У короткометражному фільмі також беруть участь Джон Ханна, Роуен Аткінсон, Джеймс Фліт та Девід Хейг, а також режисер Майк Ньюел.

"Реальна любов" отримала своє короткометражне продовження у 2017 році, також задля благодійного телемарафону

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Реальна любов" отримала своє короткометражне продовження у 2017 році, також задля благодійного телемарафону

На жаль, не буде у фільмі Шарлотти Коулмен, яка зіграла у фільмі сусідку героя Х'ю Гранта. Вона померла у 2001 році у віці 33 років.

Коли фільм "Чотири весілля і похорон" випустили у 1990-х роках, то він не тільки став початком для стрімкої міжнародної кар'єри Х'ю Гранта, а й створив моду на британські романтичні комедії.

Кертіс далі написав сценарії для фільмів "Ноттінг Гілл" і "Реальна любов".

Останній з них навіть отримав своє власне міні продовження під час "Дня червоного носа" у 2017 році.

"Існує величезна ностальгія за "Чотирма весіллями"... і якщо це можна конвертувати у підтримку хорошої справи, то це чудова ідея", - сказала BBC кінокритик Памела Гатчінсон.

"Я впевнена, що ми всі думали, що ж трапилося з щасливою парою після того незабутнього поцілунку під дощем. Через 25 років, варіантів розвитку подій - безліч".

"Чи будуть Чарльз і Керрі одруженими? Якщо Х'ю Грант не запізниться на весілля і героїчно лаюся, я буду дуже розчарований".

"День червоного носа" - благодійний телемарафон, який проводять ВВС та організація "Розрядка сміхом".

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