У Британії дівчата "частіше стикаються із самотністю" - дослідження

Копирайт изображения Getty Images Image caption Страх того, що тебе почнуть вважати самотнім, вже є проблемою

Молоді жінки частіше, ніж молоді чоловіки, відчувають самотність, йдеться у дослідженні, проведеному Управлінням національної статистики Великої Британії.

Приблизно один з десяти молодих людей у Британії часто відчуває себе самотнім, говориться у першому аналізі цього питання, яке провело управління.

Дослідження виявило, що самотність сприймається як "тавро", бо молоді люди бояться, що через це їх сприйматимуть як "невдах".

Деякі молоді люди, використовують соціальні мережі, аби "приховати" свої почуття та створити видимість того, що їхні життя не самотні.

У дослідженні розглядається поширеність самотності серед людей у віці від 10 до 24 років.

Близько 11% часто відчували себе самотніми, а ще 34% - іноді відчували себе самотніми. При цьому більша кількість людей, які почувають себе таким чином, складають дівчата.

Зміни у житті

У дослідженні розглянули фактори, які, як здається, збільшують вірогідність самотності - і виявили, що це особливо пов'язано з перехідним періодом у житті молоді.

Перехід з початкової школи до середньої школи та зі школи до університету, ймовірно, найбільше пов'язані із самотністю.

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Молоді люди в містах з більшою імовірністю страждали від самотності, ніж у сільській місцевості чи невеликих містечках.

Бідніші молоді люди, серед них ті, хто мають право на безкоштовні шкільні обіди через матеріальний стан сімей, частіше були самотніми.

Самотність може також бути пов'язана з конкретними проблемами - такими як хвороба, напруга у родині, сум після втрати когось близького чи буллінг.

Страх того, що тебе почнуть вважати самотнім, є проблемою сам по собі.

Люди соромляться того, що їх почнуть вважати самотніми, оскільки бояться виглядати соціально непривабливими або непопулярними.

Створення образу

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Соціальні мережі можна використовувати, аби підтримувати зв'язок з друзями, але їх також можна використовувати, якщо хочеш створити видимість того, що ти не самотній.

Молодь, яку опитали для дослідження, сказала, що соціальні мережі можуть змусити їх відчувати себе виключеними з життя або ж давати можливість лише для порожнього спілкування замість справжньої дружби.

У дослідженні простежується зростання стурбованості впливом самотності.

Восени уряд Великої Британії прийняв свою першу стратегію подолання самотності, у відповідь на побоювання щодо "епідемії самотності".

Доун Снейп з Управлінням національної статистики Британії стверджує, що дослідження дасть більше інформації про те, як самотність може вплинути на здоров'я та добробут людей.

"Ми розглянули, як часто діти та молоді люди відчувають себе самотніми та чому. Важливим чинником є перехідні етапи у житті, такі як перехід з початкової до середньої школи та, пізніше, випуск зі школи або університету та пристосування до раннього дорослого життя".

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