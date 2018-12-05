Німець завіз в Австрію 117 кг євромонет із Китаю, його звинуватили у шахрайстві

Копирайт изображения Getty Images Image caption Євромонети часто знаходять у старих пральних машинах і авто, які відправляють до Китаю на брухт

Німця, якого раніше заарештували в Австрії за підозрою у шахрайстві, при спробі обміняти тисячі старих та пошкоджених монет, виправдав суд.

Монети номіналом 1 і 2 євро зібрали з відправлених на металолом автомобілів та пральних машин, які відправили до Китаю із Західних країн.

40-річного чоловіка затримали в Австрії цього року, коли в його машині поліція знайшла 117 кілограмів монет вартістю 15 000 євро.

Проте австрійський суд вирішив, що його дії не порушують закон.

Обвинувачений, який згадується лише як пан Х, пояснив, що він часто їздив до Китаю з готівкою для закупівлі монет, які, за його словами, знаходили в предметах, відправлених на брухт.

Він сказав, що оскільки євромонети не використовуються у Китаї, то він мав можливість придбати велику кількість монет на вагу. При цьому він платив за них лише невелику частину їхньої реальної вартості, а після повернення планував обміняти на банкноти в австрійських банках, використовуючи автомати для монет.

Його адвокат Крістоф Еберле стверджував, що монети не підробні, а імпорт та обмін справжніх, хоч і старих та пошкоджених монет не порушували жодного закону Австрії.

"Мій клієнт використовував банківські пристрої для монет, розроблені спеціально для того, аби визначати, чи є монета дійсною чи ні", - сказав пан Еберле, повідомляє агентство AFP.

У вівторок його клієнта повністю виправдали від звинувачень у будь-яких порушеннях.

Суддя в австрійському місті Фельдкірх постановив, що після перегляду і "збалансованої оцінки доказів", він не знайшов "підстав" для судового переслідування.

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