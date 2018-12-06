Два військових літаки США впали в океан під час дозаправлення в повітрі

Копирайт изображения Reuters Image caption Винищувач-бомбардувальник McDonnell Douglas F/A-18 Hornet вважається одним з основних літаків ВМС США

Два літаки Корпусу морської піхоти США впали в океан в кількох сотнях кілометрів на схід від узбережжя Японії під час дозаправлення в повітрі.

Інцидент стався з літаком-заправником KC-130 та винищувачем-бомбардувальником F/A-18. На борту літаків загалом перебували семеро людей, одного з них на даний момент вдалося знайти живим, повідомили кореспонденту ВВС в Корпусі морської піхоти.

Зараз врятований військовий проходить медичний огляд на базі морської піхоти Івакуні на півдні Японії. Пошуково-рятувальні служби Морських сил самооборони Японії і американська авіація продовжують пошук шести інших американських морських піхотинців, які перебували в літаках, повідомили в американській морській піхоті.

Інцидент стався в 322 км від японського узбережжя.

У Twitter корпусу морської піхоти повідомили, що аварія сталася о 2 ночі за місцевим часом (о 15:00 5 грудня за київським часом). Військові проводять розслідування причин аварії.

В американських ЗМІ повідомляється, що літаки зіткнулися в повітрі під час дозаправлення, але офіційно ця інформація поки не підтверджувалася. Дозаправлення в повітрі - складна і часто небезпечна операція.

Представник корпусу морської піхоти заявив, що літаки вилетіли з авіабази Івакуні і проводили звичайний запланований тренувальний політ, коли сталася аварія.

Про погодні умови на момент катастрофи не повідомляється. Кореспондент ВВС в Токіо відзначає, що над усіма Японськими островами вночі спостерігалися сильна хмарність і дощі.

Літак КС-130 є модифікацією військово-транспортного літака С-130 Hercules і використовується для дозаправлення в повітрі.

Винищувач-бомбардувальник McDonnell Douglas F/A-18 Hornet широко застосовується ВМС США.