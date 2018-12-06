Фінансова директорка Huawei арештована за запитом США

Копирайт изображения EPA Image caption Мен Ванчжоу була затримана під час пересадки з одного рейсу на інший в аеропорту Ванкувера

Донька засновника китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ванчжоу арештована в Канаді. Їй загрожує екстрадиція до США.

Мен Ванчжоу, яка обіймає посади головного фінансового директора Huawei та заступника голови правління цієї компанії, була заарештована у Ванкувері 1 грудня.

Деталі арешту не розголошуються, але відомо, що США розслідують діяльність Huawei у справі про можливе порушення санкцій проти Ірану.

Посольство Китаю в Канаді висловило протест щодо арешту і вимагає звільнення жінки.

У Huawei заявили, що мають замало інформації щодо звинувачень, і "не знають про будь-які протиправні дії пані Мен".

Арешт стався в делікатний час для американо-китайських відносин. Країни беруть участь у торговельній війні, під час якої у взаємному порядку запровадили мита на товари вартістю у мільярди доларів.

Арешт може зашкодити 90-денному "тарифному перемир'ю" двох країн, яке погодили президент США Дональд Трамп та його китайський колега Сі Цзіньпін на саміті G20 1 грудня.

Що в Канаді говорять про арешт?

Міністерство юстиції Канади підтвердило дату та місце арешту пані Мен та додало: "Вона розшукається для екстрадиції Сполученими Штатами, а судовий розгляд щодо запобіжного заходу призначено на п'ятницю".

У міністерстві повідомили, що не можуть надати більше інформації, оскільки затримана вимагала не публікувати деталей справи і відповідне рішення ухвалили суди.

Представник Міністерства юстиції США у східному районі Нью-Йорка, який, за інформацією Huawei, висунув звинувачення, відмовився коментувати справу.

З чим може бути пов'язана ця справа?

Американські ЗМІ повідомили, що діяльність Huawei розслідується через можливе порушення американських санкцій проти Ірану.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Huawei - один з найбільших постачальників телекомунікаційного обладнання та послуг у світі

В одній зі статей в New York Times наголошується, що міністерства торгівлі та фінансів США намагаються притягти китайську фірму до відповідальності через імовірне порушення санкцій проти Ірану та КНДР.

Американські законодавці неодноразово звинувачували компанію в тому, що вона загрожує національній безпеці США, стверджуючи, що її технології можуть бути використані китайським урядом для шпигунства.

Реагуючи на арешт, американський сенатор Бен Сассе заявив Associated Press, що Китай активно займається підривом національної безпеки США, часто "використовуючи приватні структури".

"Американці вдячні, що наші канадські партнери арештували головного фінансового директора (Huawei. - Ред.)", - додав він.

Як реагують Китай та Huawei

В Huawei заявили, що пані Мен, донька колишнього офіцера китайської армії Женя Чженьфеня, який заснував компанію у 1987 році, була затримана під час пересадки в аеропорту.

У своїй заяві компанія наголошує, що виконує "всі відповідні закони та правила, де вони діють, зокрема, санкційні закони та правила щодо експортного контролю ООН, США та ЄС".

"Компанія вважає, що канадські та американські правові органи зрештою досягнуть справедливого висновку", - йдеться у заяві.

Заява китайського посольства в Канаді була більш розлюченою.

Китайські дипломати заявили, що Канада на прохання США заарештувала китайську громадянку, яка "не порушувала жодного американського чи канадського закону".

Тому Китай закликає "негайно виправити правопорушення та відновити особисту свободу пані Мен Ванчжоу".

Чому Huawei викликає занепокоєність на Заході?

Компанія є однією з найбільших провайдерів електроніки, телекомунікаційного обладнання та послуг у світі. Нещодавно вона обійшла Apple і стала другим за обсягом виробником смартфонів після Samsung.

Деякі західні уряди побоюються, що Пекін отримає доступ до мобільних та інших комунікаційних мереж 5-го покоління (5G) через Huawei і розширить можливості шпигунства, хоча фірма наполягає на відсутності контролю з боку китайського уряду.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Новій Зеландії заблокували закупівлю обладнання Huawei через застереження спецслужб

Нова Зеландія заблокувала закупку обладнання Huawei через застереження спецслужб щодо потенціальної шкоди для національної безпеки після того, як Австралія ввела подібну заборону для Huawei, та іншої китайської телекомунікаційної компанії ZTE.

США почали розслідування ряду справ проти китайських технологічних фірм, висунувши такі звинувачення, як крадіжка систем кіберзахисту та порушення санкцій проти Ірану.

Раніше цього року американським компаніям заборонили експортувати свою продукцію ZTE. Пізніше США замінили заборону на штрафи і зміни в керівництві цієї компанії.

Про які санкції щодо Ірану йдеться?

Дональд Трамп минулого місяця відновив всі американські санкції проти Ірану, які були скасовані після укладення ядерної угоди 2015 року.

Відновлені санкції вже вплинули на експорт нафти Іраном, судноплавство та банки - всі основні частини іранської економіки.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що США будуть "агресивно" переслідувати будь-яку фірму або організацію, що "ухиляється від наших санкцій".

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