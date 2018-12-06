Копирайт изображения Getty Images Image caption До десятки найкращих фільмів увійшов фільм жахів "Тихе місце". Діти-актори, що зіграли в ньому, показують, як можна було вижити у вигаданому авторами фільму постапокаліптичному світі

Американський інститут кіномистецтва оголосив 10 найкращих фільмів 2018 року. Вони отримали нагороди AFI AWARDS.

Переможці цієї премії, за словами організаторів, збагачують американське мистецтво, надихають аудиторію та митців, а також залишають відбиток на суспільстві.

До десятки найкращих цього року увійшли і супергеройський фільм, і трилер, і комедійна драма, і мюзикл.

Отож, що дивитися?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мюзикл "Мері Поппінс повертається", що вийде на українські екрани у січні, названо одним з найкращих фільмів 2018 року

У супергеройському фільмі "Чорна пантера" режисера Раяна Куглера розповідається про вигадане королівство Ваканда в Африці. Його мешканці отримали метал вібраніум, завдяки якому створили найпередовіші технології у світі. Чимало злодіїв намагається викрасти дорогоцінний метал, шкодячи місцевим мешканцям. Правитель Ваканди має одяг Чорної пантери, що наділяє надзвичайними властивостями. Саме власнику цього одягу належить зупинити непрошених загарбників.

режисера Раяна Куглера розповідається про вигадане королівство Ваканда в Африці. Його мешканці отримали метал вібраніум, завдяки якому створили найпередовіші технології у світі. Чимало злодіїв намагається викрасти дорогоцінний метал, шкодячи місцевим мешканцям. Правитель Ваканди має одяг Чорної пантери, що наділяє надзвичайними властивостями. Саме власнику цього одягу належить зупинити непрошених загарбників. У трилері "Чорний куклукскланівець" Спайка Лі йдеться про поліцейського-афроамериканця, який 1979 року проникає в угруповання расистів і завойовує довіру його очільників, щоб розкрити прихований бік діяльності ку-клукс-клану. Фільм засновано на реальних подіях.

Спайка Лі йдеться про поліцейського-афроамериканця, який 1979 року проникає в угруповання расистів і завойовує довіру його очільників, щоб розкрити прихований бік діяльності ку-клукс-клану. Фільм засновано на реальних подіях. "Щоденник пастира" Пола Шредера - драма про священника, який тяжко переживає загибель сина в Іракській війні, але має допомагати парафіянам справитися з проблемами й сварками.

Пола Шредера - драма про священника, який тяжко переживає загибель сина в Іракській війні, але має допомагати парафіянам справитися з проблемами й сварками. У фільмі "Восьмий клас" Бо Бьорнема розповідається історія восьмикласниці, яка веде блог на Youtube, що допомагає їй впоратися з труднощами перехідного періоду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторки Рейчел Вайс, Олівія Колман та Емма Стоун з режисером "Фаворитки" Йоргосом Лантімосом

Драма "Фаворитка" Йоргоса Лантімоса розповідає про епоху британської королеви Анни Стюарт (1702-1714). Різні фаворитки змагаються за вплив на корону. Країною фактично керує леді Сара Черчилль, але до двору раптом прибуває її кузина Абігейл, що хоче усунути родичку від влади. У фільмі знялося справжнє сузір'я акторок - Емма Стоун, Рейчел Вайс і Олівія Колман.

Йоргоса Лантімоса розповідає про епоху британської королеви Анни Стюарт (1702-1714). Різні фаворитки змагаються за вплив на корону. Країною фактично керує леді Сара Черчилль, але до двору раптом прибуває її кузина Абігейл, що хоче усунути родичку від влади. У фільмі знялося справжнє сузір'я акторок - Емма Стоун, Рейчел Вайс і Олівія Колман. Фільм "Зелена книга" Пітера Фареллі розповідає історію подорожі відомого афроамериканського джазового музиканта Дона Ширлі південними штатами США у 1960-х роках. За час цієї подорожі в нього зароджується дружба з водієм. Разом вони подолають чимало перешкод на американському Півдні, де не всі мешканці приязно ставляться до афроамериканців.

Пітера Фареллі розповідає історію подорожі відомого афроамериканського джазового музиканта Дона Ширлі південними штатами США у 1960-х роках. За час цієї подорожі в нього зароджується дружба з водієм. Разом вони подолають чимало перешкод на американському Півдні, де не всі мешканці приязно ставляться до афроамериканців. "Мері Поппінс повертається" Роба Маршалла - мюзикл за книгою письменниці Памели Треверс. Дія фільму відбувається в Лондоні під час Великої депресії. Чарівна няня Мері Поппінс у виконанні Емілі Блант повертається до родини Бенксів, щоб повернути їй щастя після смерті пані Бенкс. Ексцентричну сестру Мері - Топсі - грає Меріл Стріп.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У головних ролях в фільмі "Народження зірки" зіграли співачка Леді Гага та Бредлі Купер.

Драма "Якби Білл-стріт могла заговорити" Баррі Дженкінса - історія кохання молодого афроамериканського скульптора та його вагітної нареченої. Скульптора ув'язнюють на вимогу расиста-поліцейського за хибним звинуваченням у зґвалтуванні. Дівчина за допомогою родини намагається за будь-яку ціну визволити коханого.

Баррі Дженкінса - історія кохання молодого афроамериканського скульптора та його вагітної нареченої. Скульптора ув'язнюють на вимогу расиста-поліцейського за хибним звинуваченням у зґвалтуванні. Дівчина за допомогою родини намагається за будь-яку ціну визволити коханого. Фільм жахів "Тихе місце" Джона Красінскі зображує постапокаліптичний світ, де люди можуть вижити, якщо пересуватимуться мовчки, бо на них полюють інопланетні істоти, що реагують на звуки. У таких умовах одна з героїнь має народити дитину.

Джона Красінскі зображує постапокаліптичний світ, де люди можуть вижити, якщо пересуватимуться мовчки, бо на них полюють інопланетні істоти, що реагують на звуки. У таких умовах одна з героїнь має народити дитину. "Народження зірки" Бредлі Купера - історія кохання кантрі-музиканта Джексона, кар'єра якого давно пішла шкереберть, та молодої офіціантки Еллі. Він помічає в ній талант співачки та допомагає реалізуватися. Але що успішнішою стає його нова подруга, то більше Джексон занурюється в алкогольну залежність через власні невдачі. У головних ролях зіграли співачка Леді Гага та Бреділ Купер.

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