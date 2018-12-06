Ветеранів УПА визнали учасниками бойових дій. Коли будуть пільги

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Верховна Рада розширила перелік борців за незалежність України у XX столітті, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Закон вступить в дію через три місяці.

За цей час Кабмін має розробити механізми надання пільг і статусу ветеранам визвольних змагань.

Верховна Рада визнала учасниками бойових дій воїнів, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії.

За проект закону, який вніс на голосування народний депутат Юрій Шухевич, проголосували 236 народних депутатів.

Раніше учасниками бойових дій визнавали воїнів УПА, які брали участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на території окупованої України у 1941-1944 роках, не вчинили злочинів проти людяності та були реабілітовані.

Тепер до цього переліку додали людей, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі:

УПА,

Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця "Поліська Січ",

Української народної революційної армії (УНРА),

Організації народної оборони "Карпатська Січ",

Української військової організації (УВО),

збройних підрозділів Організації українських націоналістів, і, відповідно до закону "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті", визнані борцями за незалежність України у XX столітті.

За даними Всеукраїнського братства, ОУН-УПА станом на травень 2018 року чисельність учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті із числа збройних підрозділів ОУН і УПА становила 1201 особу.

У законі зазначається, що на основі цих даних розраховуватимуть бюджетні пільги, передбачені для учасників бойових дій.

Історія питання

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Вперше офіціне визнання ОУН-УПА у Україні відбулося у травні 2015 року.

Тоді Верховна Рада ухвалила закон про правовий статус борців за незалежність України, в якому серед інших організації, вказали Організацію українських націоналістів та Українську повстанську армію.

Автором закону так само виступив син командира УПА Романа Шухевича - Юрій Шухевич.

Тоді Україна надала соціальні гарантії та пільги усім учасникам боротьби за незалежність у ХХ столітті. Щоправда, які саме пільги їм надаються, у законі не було прописано.

Попередня спроба визнання УПА борцями за незалежність України 14 жовтня 2014 року закінчилась бійкою біля Верховної Ради.

Зміна ставлення

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Згідно з минулорічними соціологічними дослідженнями групи "Рейтинг" та компанії КМІС, українці змінили свою оцінку діяльності ОУН та УПА й тепер називають їхніх вояків борцями за незалежність України.

Ще на початку 2010-х років більшість опитаних висловлювались різко проти, схожа ситуація була навіть за президентства Віктора Ющенка, не кажучи про перші роки незалежності в 90-х.

Опитані ВВС Україна експерти пояснили, що українці різко змінили свої негативне ставлення до ОУН та УПА через конфлікт на сході України та викладання іншого погляду на історію в школах незалежної України.

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