Ветеранів УПА визнали учасниками бойових дій. Коли будуть пільги
Верховна Рада розширила перелік борців за незалежність України у XX столітті, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Закон вступить в дію через три місяці.
За цей час Кабмін має розробити механізми надання пільг і статусу ветеранам визвольних змагань.
Верховна Рада визнала учасниками бойових дій воїнів, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії.
За проект закону, який вніс на голосування народний депутат Юрій Шухевич, проголосували 236 народних депутатів.
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Раніше учасниками бойових дій визнавали воїнів УПА, які брали участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на території окупованої України у 1941-1944 роках, не вчинили злочинів проти людяності та були реабілітовані.
Тепер до цього переліку додали людей, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі:
- УПА,
- Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця "Поліська Січ",
- Української народної революційної армії (УНРА),
- Організації народної оборони "Карпатська Січ",
- Української військової організації (УВО),
- збройних підрозділів Організації українських націоналістів, і, відповідно до закону "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті", визнані борцями за незалежність України у XX столітті.
За даними Всеукраїнського братства, ОУН-УПА станом на травень 2018 року чисельність учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті із числа збройних підрозділів ОУН і УПА становила 1201 особу.
У законі зазначається, що на основі цих даних розраховуватимуть бюджетні пільги, передбачені для учасників бойових дій.
Історія питання
Вперше офіціне визнання ОУН-УПА у Україні відбулося у травні 2015 року.
Тоді Верховна Рада ухвалила закон про правовий статус борців за незалежність України, в якому серед інших організації, вказали Організацію українських націоналістів та Українську повстанську армію.
Автором закону так само виступив син командира УПА Романа Шухевича - Юрій Шухевич.
Тоді Україна надала соціальні гарантії та пільги усім учасникам боротьби за незалежність у ХХ столітті. Щоправда, які саме пільги їм надаються, у законі не було прописано.
Попередня спроба визнання УПА борцями за незалежність України 14 жовтня 2014 року закінчилась бійкою біля Верховної Ради.
Зміна ставлення
Згідно з минулорічними соціологічними дослідженнями групи "Рейтинг" та компанії КМІС, українці змінили свою оцінку діяльності ОУН та УПА й тепер називають їхніх вояків борцями за незалежність України.
Ще на початку 2010-х років більшість опитаних висловлювались різко проти, схожа ситуація була навіть за президентства Віктора Ющенка, не кажучи про перші роки незалежності в 90-х.
Опитані ВВС Україна експерти пояснили, що українці різко змінили свої негативне ставлення до ОУН та УПА через конфлікт на сході України та викладання іншого погляду на історію в школах незалежної України.
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