Як завадити Північному потоку-2: США обмірковують шляхи

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Радник президента США з питань національної безпеки заявив, що Сполучені Штати розмірковують над тим, як завадити будівництву газопроводу "Північний потік", який буде проходити через Балтійське море.

"Проти росіян діє вже ціла низка санкцій. Надалі можуть бути запроваджені додаткові заходи. Президент, наприклад, вже заявляв, що Німеччина має відмовитися від "Північного потоку-2". Ми розглядаємо кілька варіантів того, як створити перешкоди для втілення цього проекту в життя", - заявив Болтон.

Йдеться про газопровід, що йтиме з Росії напряму до країн Європи - в обхід території України.

Його протяжність складатиме близько 1 200 кілометрів. Проект реалізує російський "Газпром" і кілька європейських компаній.

Підготовчі роботи для зведення газопроводу розпочалися у травні цього року. За попередніми оцінками, він може запрацювати вже наприкінці 2019 року.

На початку листопада компанія Nord Stream 2 AG, оператор газопроводу "Північного потоку-2", повідомила, що прокладено вже 200 кілометрів газопроводу.

Очікувана пропускна спроможність "Північного потоку-2" - 55 мільярди кубометрів газу на рік. Для порівняння, у 2017 році Україна транспортувала до Європи 93 мільярди кубів російського газу.

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Критика "Північного потоку-2"

Влада США вже не вперше висловлюється проти реалізації проекту "Північний потік-2".

"Німеччина підключається трубопроводом до Росії і буде платити мільярди доларів за російські енергоносії. І я запитую: що відбувається?"- заявляв президент США Дональд Трамп навесні цього року.

В Державному департаменті також неодноразово заявляли, що регулярно обговорюють зведення "Північного потоку-2" з європейськими партнерами.

Кілька днів тому, після захоплення Росією українських кораблів поблизу Керченської протоки, представниця Держдепу Хізер Ноєрт заявила, що продовживши співпрацю з Росією з будівництва газопроводу, окремі європейські країни підтримують російський уряд.

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Зведення газопроводу критикують і деякі європейські країни - зокрема Польща і Данія: на їх думку, Росія використовує цей проект для посилення політичного впливу на Європу через поглиблення енергетичних зв'язків.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки непокоїться втратити статус ключового транзитера російського газу до Європи.

Що кажуть Росія і Німеччина?

Росія і європейські країни, що підтримують зведення "Північного потоку-2", заявляють що позиція США визначається не стільки бажанням захистити Європу від впливу Росії, скільки намірами звільнити європейський ринок для поставок американського скрапленого газу.

Німеччина вже неодноразово наголошувала на тому, що "Північний потік-2" має виключно економічний характер.

Ангела Меркель також заявляла, що Україна, як і раніше, залишатиметься важливим транспортером російського газу, проте Європі вигідно диверсифікувати маршрути поставки газу.

"Можна сказати, що, незважаючи на різні думки з приводу "Північного потоку-2", ми повністю виступаємо за статус України як країни-транзитера газу", - заявляла Ангела Меркель.

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Таку ж позицію висловлювали і в Москві - там кажуть, що намірів повністю позбавити Київ транзиту газу, не мають.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Австрії заявляв, що "Північний потік-2" не є конкурентом для українського маршруту, і додав що якщо "Україна представить економічно обґрунтовані умови використання своєї газотранспортної системи, ми можемо їх розглянути".

У чому полягатимуть ці умови, пояснив голова "Газпрому" Олексій Міллер:

"Ми не говоримо про те, що повністю перекриємо транзит через територію України. Інша річ, що це обсяги, які будуть, без сумніву, менш значні", - сказав пан Міллер.

Він уточнив, що йтиметься про 10-15 мільярдів кубометрів газу на рік.

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