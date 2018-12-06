Youtube підбив підсумки 2018 року: що дивилися українці?

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Компанія Google оприлюднила Youtube Rewind - традиційний звіт, в якому зібрані найпопулярніші відео року в Україні та світі. Що найбільше дивилися українці у 2018-му?

У своєму офіційному блозі український підрозділ Google наводить два списки, присвячені вподобанням української аудиторії. Перший з них - найпопулярніші музичні кліпи, другий - інші відео.

Топ-10 найуспішніших українських кліпів очолило відео гурту KAZKA на пісню "Плакала". Ця композиція всього за кілька місяців зібрала понад 60 мільйонів переглядів на Youtube і користується популярністю не лише в Україні, а й за її межами.

Друге місце - в кліпу "Босая" російського дуету #2Маши:

Також в трійці лідерів - відео на пісню "ТОП" українського гурту "Время и стекло":

Повний перелік найуспішніших серед української аудиторії кліпів виглядає так:

Що ж стосується немузичних відео, то до топу потрапили переважно випуски українських і російських розважальних телепередач - "Вечірнього кварталу", "Дизель Шоу" і "Голосу країни":

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