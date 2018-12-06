Youtube підбив підсумки 2018 року: що дивилися українці?
Компанія Google оприлюднила Youtube Rewind - традиційний звіт, в якому зібрані найпопулярніші відео року в Україні та світі. Що найбільше дивилися українці у 2018-му?
У своєму офіційному блозі український підрозділ Google наводить два списки, присвячені вподобанням української аудиторії. Перший з них - найпопулярніші музичні кліпи, другий - інші відео.
Топ-10 найуспішніших українських кліпів очолило відео гурту KAZKA на пісню "Плакала". Ця композиція всього за кілька місяців зібрала понад 60 мільйонів переглядів на Youtube і користується популярністю не лише в Україні, а й за її межами.
Друге місце - в кліпу "Босая" російського дуету #2Маши:
Також в трійці лідерів - відео на пісню "ТОП" українського гурту "Время и стекло":
Повний перелік найуспішніших серед української аудиторії кліпів виглядає так:
- KAZKA - "Плакала"
- #2Маши - "Босая"
- "Время и Стекло" - "ТОП"
- MONATIK і Надя Дорофеева - "Глубоко…"
- Артур Пірожков - "Чика"
- "Время и Стекло" - "Е,Бой"
- LOBODA - SuperSTAR
- Єгор Крід і Філіп Кіркоров - "Цвет настроения черный"
- Оля Полякова - "Королева Ночи"
- MARUV & BOOSIN - "Drunk Groove"
Що ж стосується немузичних відео, то до топу потрапили переважно випуски українських і російських розважальних телепередач - "Вечірнього кварталу", "Дизель Шоу" і "Голосу країни":
- Школа. 1 серія
- DZIDZIO Контрабас (FULL HD)
- Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье - Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV
- ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW - Просто" /// Вики Шоу
- Юрий Ткач - "Я і Сара" - выбор вслепую - Голос страны 8 сезон
- Фиксики - Окно / Fixiki
- Шкура, алкаш, барыга - Муж научил попугая разговаривать | Новый Вечерний Квартал 2018
- Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc - Шоу «Лучше Всех»
- Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей
- Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая
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