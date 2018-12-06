За що у Криму затримали адвоката одного із моряків?

Копирайт изображения Ukrinform

Адвоката Еміля Курбедінова, який веде справу одного із українських військових моряків, заарештованих Росією, затримали у Криму.

Кримський адвокат Едем Семедляєв написав у Facebook, що його колегу затримали співробітники "Центру з протидії екстремізму" МВС Росії у Криму по дорозі з дому на роботу.

Його підозрюють за статтею 20.3 (ч.1) Кодексу про адміністративні порушення РФ - "пропаганда чи публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій", що заборонені російським законодавством.

Максимальний термін покарання за це правопорушення - 15 діб.

26 січня 2017 року Курбедінова вже затримували за цією статтею і визнали винним в адміністративному правопорушенні. Його покарали арештом терміном 10 діб.

Обвинувачення адвокату було висунуто за відео із символікою організації "Хізб-ут-Тахрір", яке він публікував на своїй сторінці "ВКонтакте" у 2013 році. Ця організація - у списку заборонених ФСБ Росії екстремістських організацій.

Еміль Курбедінов захищав кримських активістів Ільмі Умерова, Еміра-Усеін Куку, а також журналіста Миколу Семену.

Останнім часом Курбедінов став адвокатом одного із 24 українських моряків - Богдана Небелиці. Моряків 25 листопада затримали російські прикордонники у Чорному морі, а суди заарештували на два місяці.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!