Слідство з'ясувало, чому розбився гелікоптер з власником "Лестера"

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Слідчі з'ясували, що причиною катастрофи гелікоптера, внаслідок якої загинув власник англійського футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішай Шрівадданапрабха та четверо інших людей, стала втрата контролю після вимкнення механізму управління хвостовим двигуном.

У звіті Служби розслідування авіаційних аварій йдеться про те, що педалі кабіни втратили з'єднання з хвостовим двигуном.

Це призвело до того, що гелікоптер AW169 здійснив неконтрольований поворот праворуч, перш ніж впав біля стадіону King Power.

Служба заявила, що розслідування катастрофи 27 жовтня ще триває.

У результаті аварії загинув власник футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішай Шрівадданапрабха, двоє його співробітників - Кавепорн Пунпар і Нусара Сукнамай, і пілоти Ізабела Роза Лечович та Ерік Сваффер.

Копирайт изображения GETTY IMAGES/FACEBOOK/INSTAGRAM Image caption Внаслідок аварії загинули п'ятеро людей

Дослідження місця аварії виявило, що частини механізму, який зв'язує педалі пілота з хвостовим мотором, відключились.

Несправність системи призвела до зміни швидкості, коли лопаті гвинта почали обертатись все швидше, "до тих пір, поки вони не досягнули фізичної межі їхніх можливостей".

У доповіді зазначено: "Визначення причини та точної послідовності несправностей, яка призвела до втрати контролю над гвинтами, розглядається слідством як пріоритет".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Відео гелікоптера за секунди до аварії

Широко поширюване відео останнього польоту вертольота, зняте зсередини стадіону King Power, показує AgustaWestland AW169, що піднімається приблизно протягом 40 секунд, перш ніж починає обертатись та падати.

Гелікоптер досягнув висоти близько 130 метрів, після чого розбився.

Корпус швидко поглинув вогонь і всі п'ять людей на борту загинули.

Після аварії Європейське агентство з безпеки авіації розпорядилося провести перевірки безпеки хвостових моторів AW169 та аналогічних моделей.

Пристрасний уболівальник

Уродженець Бангкока Вішай Шрівадданапрабха займав п'ятий рядок у списку найбагатших людей Таїланду, згідно з журналом Forbes. Його статки оцінюють у 4,9 мільярда доларів.

Він викупив клуб "Лестер Сіті" в серпні 2010 року за 39 млн фунтів, коли клуб виступав у другому дивізіоні англійського футболу. Сезон 2010-11 років "Лестер" почав на рідкість невдало і до жовтня облаштувався на останньому місці з однією перемогою в дев'яти матчах.

Копирайт изображения PA Image caption На матчі свого клубу мільярдер прилітав на гелікоптері

Але у 2014 році клуб виграв чемпіонат другої ліги й вийшов в Прем'єр-лігу, а у 2016 команда-аутсайдер попереднього сезону всупереч всім прогнозам стала чемпіоном англійської Прем'єр-ліги.

Це була перша в 132-річній історії "Лестера" перемога у вищій лізі англійського футболу, яка увійшла в історію як одне з найбільш неймовірних досягнень в спорті. Шанси клубу на перемогу в чемпіонаті на початку сезону букмекери оцінювали 1 до 5000.

Вішай Шрівадданапрабхі був пристрасним уболівальником і відвідував всі домашні матчі "Лестер Сіті". На стадіон він прилітав на власному гелікоптері.

Він був переконаним буддистом і вірив в карму. Вішай навіть привозив на стадіон "Лестера" буддистських ченців, щоб ті освятили футбольне поле.

Його прізвище означає "світло прогресивної слави". Він отримав його у подарунок від покійного короля Таїланду Бхумібола Адульядея.

Шрівадданапрабхі вклав мільйони доларів в розвиток клубу "Лестер Сіті", жертвував гроші на потреби міста і, за словами вболівальників, завжди був простою і доступною людиною, попри свої мільярдні статки.

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