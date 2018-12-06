У Нікарагуа росіянка облила священика кислотою
Громадянка Росії напала з кислотою на священика в столиці Нікарагуа, місті Манагуа.
59-річний католицький священик Мігель Гевара тільки-но закінчив слухати сповідь у Кафедральному соборі міста, коли жінка облила його кислотою.
Отець Гевара зараз перебуває у лікарні з серйозними хімічними опіками обличчя, рук та плечей.
Віряни затримали жінку і замкнули її в кімнаті, доки не прибула поліція.
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Правоохоронці заявляють, що все ще з'ясовують можливі мотиви атаки, але місцеві ЗМІ вказали на те, що жінка мала на собі футболку із зображенням плоду в утробі матері, який показує непристойний жест.
Речниця поліції заявила, що нападником виявилась громадянка Росії.
Напад стався у непростий час для Католицької церкви в Нікарагуа. Уряд гостро критикує церкву за роль, яку вона зіграла на початку антидержавних протестів у квітні.
Сотні людей загинули в сутичках між протестувальниками та силами безпеки.
Церкви стали прихистком для опозиційних активістів, а часом навіть потрапляли в облогу з боку проурядових сил.
У липні президент Ортега звинуватив духівництво країни у тому, що воно стало на сторону протестувальників, яких він звинувачує в намаганні повалити нинішній режим.
"Єпископи віддані творцям перевороту", - сказав він.
Антиурядові протести
Демонстрації у Нікарагуа почалися проти підвищення податків та пенсійної реформи.
З часом вони переросли у протест проти президента, колишнього комуніста Даніеля Ортеги та його дружини Росаріо Мурільо, яких звинувачують у спробі встановити диктатуру.
Пан Ортега вже керував Нікарагуа за підтримки СРСР у 1980-ті роки, а в 2006 році його обрали президентом.
Спочатку на протести вийшли переважно пенсіонери. Їх нещадно відлупцювали молодики з проурядових угруповань.
Після цього на вулиці вийшли десятки тисяч демонстрантів.
Насильство чинять обидві сторони. Багато поліцейських були поранені у сутичках. Проте загибель сотень демонстрантів викликала гнів у багатьох нікарагуанців.
Президент та його дружина, яка є одночасно віце-президентом Нікарагуа, назвали насильство з боку поліції "законним захистом проти невеликої групи" заколотників.
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