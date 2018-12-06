У Нікарагуа росіянка облила священика кислотою

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Громадянка Росії напала з кислотою на священика в столиці Нікарагуа, місті Манагуа.

59-річний католицький священик Мігель Гевара тільки-но закінчив слухати сповідь у Кафедральному соборі міста, коли жінка облила його кислотою.

Отець Гевара зараз перебуває у лікарні з серйозними хімічними опіками обличчя, рук та плечей.

Віряни затримали жінку і замкнули її в кімнаті, доки не прибула поліція.

Правоохоронці заявляють, що все ще з'ясовують можливі мотиви атаки, але місцеві ЗМІ вказали на те, що жінка мала на собі футболку із зображенням плоду в утробі матері, який показує непристойний жест.

Речниця поліції заявила, що нападником виявилась громадянка Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Католицька церква дає прихисток антиурядовим демонстрантам

Напад стався у непростий час для Католицької церкви в Нікарагуа. Уряд гостро критикує церкву за роль, яку вона зіграла на початку антидержавних протестів у квітні.

Сотні людей загинули в сутичках між протестувальниками та силами безпеки.

Церкви стали прихистком для опозиційних активістів, а часом навіть потрапляли в облогу з боку проурядових сил.

У липні президент Ортега звинуватив духівництво країни у тому, що воно стало на сторону протестувальників, яких він звинувачує в намаганні повалити нинішній режим.

"Єпископи віддані творцям перевороту", - сказав він.

Антиурядові протести

Демонстрації у Нікарагуа почалися проти підвищення податків та пенсійної реформи.

З часом вони переросли у протест проти президента, колишнього комуніста Даніеля Ортеги та його дружини Росаріо Мурільо, яких звинувачують у спробі встановити диктатуру.

Пан Ортега вже керував Нікарагуа за підтримки СРСР у 1980-ті роки, а в 2006 році його обрали президентом.

Спочатку на протести вийшли переважно пенсіонери. Їх нещадно відлупцювали молодики з проурядових угруповань.

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Після цього на вулиці вийшли десятки тисяч демонстрантів.

Насильство чинять обидві сторони. Багато поліцейських були поранені у сутичках. Проте загибель сотень демонстрантів викликала гнів у багатьох нікарагуанців.

Президент та його дружина, яка є одночасно віце-президентом Нікарагуа, назвали насильство з боку поліції "законним захистом проти невеликої групи" заколотників.

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