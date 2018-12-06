Українські консули зустрінуться із захопленими Росією моряками до суботи

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Українські консули зустрінуться із моряками з трьох кораблів ВМС України, яких захопило ФСБ Росії 25 листопада, до суботи, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він відзначив, що сьогодні консули вже мали зустрітись із трьома пораненими українцями, яких утримують у лікарняному ізоляторі "Матроської тиші" у Москві.

"Ми сьогодні зранку вибили у них графік консульських відвідин і саме зараз наші консули зустрічаються з трьома пораненими хлопцями й потім кожен день будуть зустрічатись таким чином, аби подивитись у якому вони стані", - сказав пан Клімкін журналістам у рамках міністерської зустрічі ОБСЄ у Мілані.

При цьому уповноважена з прав людини Людмила Денісова 4 грудня ввечері написала у Facebook, що отримала інформацію про умови утримання затриманих моряків, яких відвідала уповноважена з прав людини у місті Москва Тетяна Потяєва.

"Московський омбудсман поспілкувалася з пораненими моряками у СІЗО "Матроська тиша". За її словами, вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття", - написала пані Денісова.

За її даними, двоє з поранених вже виходять на прогулянки. Вони мають легкі ураження рук, в одного з них - пошкоджене сухожилля. Але, за її словами, це не призведе до ускладнень.

У третього полоненого поранення обох ніг і зараз він пересувається на милицях.

За словами московського омбудсмана українські військові не скаржаться на харчування, а "єдине побажання щодо заміни чайника" має розглянути керівництво СІЗО.

Російська уповноважена проінформувала пані Денісову, що українські моряки, яких утримують у СІЗО "Лефортово" забезпечені теплими речами.

"Для хлопців вже відкрито внутрішньотюремні рахунки, на які можна буде в подальшому перераховувати кошти", - написала Людмила Денісова.

Спілкування моряків з родичами стане можливе лише "після завершення слідчих дій, які наразі проводить "слідчий з Керчі".

Захоплення кораблів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росіяни захопили військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу"

25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку. При цьому поранення отримали троє українців.

24 українці, які знаходилися на захоплених кораблях, заарештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО в Москву.

Росія, яка після анексії Криму вважає територіальні води навколо півострова своїми, звинуватила українських військових в порушенні державного кордону.

Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat, на основі даних про розташування кораблів, підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українців заарештували на два місяці і перевезли до Москви

Україна і міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.

Правоохоронні органи України порушили кримінальну справу за статтями про підготовку і ведення агресивної війни та про замах на вбивство. Підозрюваними у ній проходять вісім росіян, в тому числі командири трьох кораблів, які брали участь у конфлікті з російської сторони.

Стан українців

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook, що провела розмову з російським омбудсманом Тетяною Москальковою.

"Вона повідомила, що сьогодні до українських військовополонених привезли передачі, а також, що для них відкрили внутрішньотюремні рахунки, куди родичі можуть перераховувати гроші", - написала пані Денісова.

Вона додала, що зараз у СІЗО-2 "Лефортово" відбувається так зване "дорозселення, в результаті якого кожного з наших моряків розмістять у восьмиметровій камері, розрахованій на двох арештантів. І до кожного з них буде підселено іншого ув'язненого, який теж уперше притягується до відповідальності".

З посиланням на Москалькову Денісова повідомляє, що у місці утримання є двір для прогулянок і українські моряки у праві на прогулянки не обмежені.

Що стосується поранених в ході захоплення моряків, які перебувають у лікарняному ізоляторі "Матроської тиші", то вони "вже встають і самостійно пересуваються, розповіла Москалькова".

Обмін військовополонених

Україна вважає, що моряки з захоплених кораблів є військовополоненими.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption 21 українця утримують у СІЗО "Лефортово", а ще трьох - у лікарняному ізоляторі "Матроської тиші"

"Це особливий статус, не може їх справа розглядатись у звичайному суді, їх не можна тримати у будь-якій в'язниці, в тому числі у "Лефортово", - підкреслила в понеділок пані Денісова.

За її словами, українці підпадають під визначення військовополонених, яке передбачене Женевською конвенцією, а "якщо це військовополонені, ніякого обміну не може бути на будь-яких злочинців, в тому числі Російської Федерації".

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