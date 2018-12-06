Автододзвон без кінця: як у Києві воюватимуть з оголошеннями на стовпах

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У київському Департаменті міського благоустрою розповіли, як за допомогою функції автодозвону планують боротися проти розміщення незаконної реклами.

"На номер телефону, що зазначений в оголошенні, безперервно здійснюватимуться дзвінки з інформуванням про порушення Правил благоустрою та зобов'язання негайного усунення порушень", - розповів начальник управління контролю департаменту Тарас Панчій.

За його словами, йдеться про рекламні оголошення, самовільно розміщені на зупинках, стовпах та інших елементах благоустрою Києва.

Автододзвон відбуватиметься безперервно - таким чином, номер телефону, вказаний в оголошенні, фактично блокуватиметься.

Припиняється автододзвон лише тоді, коли рекламодавець "усуває порушення і сплачує штраф до міського бюджету".

Розмір штрафу складає 1 700 гривень.

За словами Тараса Панчія, такий підхід вже довів свою ефективність: лише за два тижні склали 10 адміністративних протоколів, які наповнили міський бюджет на загальну суму в 17 тисяч гривень.

Він також додав, що порушники "усували порушення власними силами".

Наразі з використанням методу автододзвону заблоковані 522 номери телефонів, вказані на оголошеннях.

"Такий захід очистить місто від неестетичних оголошень, які кияни бачать на вулицях столиці на кожному кроці", - кажуть в Департаменті благоустрою.

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