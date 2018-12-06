Англійців зачарувало пурпурове небо - фото

Копирайт изображения Beverley Senturk Image caption Завдяки погодним умовам небо над англійським узбережжям стало пурпуровим

Жителі прибережних англійських міст, які в четвер прокинулися раніше за інших, мали змогу спостерігати незвичну картину: небо на світанку заграло пурпуровими, рожевими і фіолетивими відтінками.

За словами ведучої BBC Weather Сари Кейт-Лукас, одним з пояснень цього рідкісного явища може бути низький атмосферний тиск, що прийшов разом із атлантичним циклоном.

Це, каже Кейт-Лукас, призвело до того, що в атмосферу з моря потрапила значна кількість молекул солі, які й забезпечили ефект розсіяного світла і більш яскравий прояв рожевих і пурпурових відтінків на світанку.

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Чому небо змінює колір

Колір неба зумовлюється характером розсіювання променів сонячного світла разом з тим, як вони проходять через атмосферу.

Верхні шари атмосфери розсіюють невидимі ультрафіолетові промені, нижче розсіюються фіолетові, ще нижче - сині, потім - блакитні. Якби наша атмосфера була трохи товстішою, то денне небо взагалі могло б бути білим з легким зеленуватим відтінком.

Коротші хвилі випромінювання блакитного кольору легко розсіюються, тоді як довші хвилі помаранчевого і червоного - важче. Саме тому небо на світанку і під час заходу сонця часто виглядає червоним і помаранчевим.

Точний відтінок неба на світанку залежить від низки факторів. Серед них - кількість пилу, рівень забруднення повітря, наявність крапель води і хмар.

Іноді поєданання цих факторів може приводити до того, що пурпурові відтінки проявляються краще за більш звичні помаранчеві і червоні.

Частково це може бути звичайною оптичною ілюзією - хвилі випромінювання рожевого кольору підсвічують хмари, і це накладається на темно-сірий відтінок неба.

Комбінація рожевого і темно-синього й може створити враження, що небо фарбується в глибокий пурпуровий відтінок.

Копирайт изображения Rachael Reynolds Image caption Rachael Reynolds took an atmospheric image of Chester Station

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