Англійців зачарувало пурпурове небо - фото

  • 6 грудня 2018
Пурпурове небо Копирайт изображения Beverley Senturk
Image caption Завдяки погодним умовам небо над англійським узбережжям стало пурпуровим

Жителі прибережних англійських міст, які в четвер прокинулися раніше за інших, мали змогу спостерігати незвичну картину: небо на світанку заграло пурпуровими, рожевими і фіолетивими відтінками.

За словами ведучої BBC Weather Сари Кейт-Лукас, одним з пояснень цього рідкісного явища може бути низький атмосферний тиск, що прийшов разом із атлантичним циклоном.

Це, каже Кейт-Лукас, призвело до того, що в атмосферу з моря потрапила значна кількість молекул солі, які й забезпечили ефект розсіяного світла і більш яскравий прояв рожевих і пурпурових відтінків на світанку.

Пурпурове небо Копирайт изображения Medievaljeremy
Пурпурове небо Копирайт изображения Octopok
Пурпурове небо Копирайт изображения Kingfisher Whisperer

Чому небо змінює колір

Колір неба зумовлюється характером розсіювання променів сонячного світла разом з тим, як вони проходять через атмосферу.

Верхні шари атмосфери розсіюють невидимі ультрафіолетові промені, нижче розсіюються фіолетові, ще нижче - сині, потім - блакитні. Якби наша атмосфера була трохи товстішою, то денне небо взагалі могло б бути білим з легким зеленуватим відтінком.

Коротші хвилі випромінювання блакитного кольору легко розсіюються, тоді як довші хвилі помаранчевого і червоного - важче. Саме тому небо на світанку і під час заходу сонця часто виглядає червоним і помаранчевим.

Точний відтінок неба на світанку залежить від низки факторів. Серед них - кількість пилу, рівень забруднення повітря, наявність крапель води і хмар.

Іноді поєданання цих факторів може приводити до того, що пурпурові відтінки проявляються краще за більш звичні помаранчеві і червоні.

Частково це може бути звичайною оптичною ілюзією - хвилі випромінювання рожевого кольору підсвічують хмари, і це накладається на темно-сірий відтінок неба.

Комбінація рожевого і темно-синього й може створити враження, що небо фарбується в глибокий пурпуровий відтінок.

Chester Station Копирайт изображения Rachael Reynolds
Image caption Rachael Reynolds took an atmospheric image of Chester Station
Пурпурове небо
Пурпурове небо Копирайт изображения Avril
Пурпурове небо Копирайт изображения Thedogwalker
Пурпурове небо Копирайт изображения James_H
Пурпурове небо Копирайт изображения Graham's vista

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