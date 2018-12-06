Леді Гага номінована на Золотий глобус в категорії "Найкраща акторка"
У Лос-Анджелесі оголосили список номінантів премії "Золотий глобус".
Співачку Леді Гагу номіновано в категорії "Найкраща акторка у драматичному фільмі" нагороди "Золотий глобус" за роль у фільмі "Зірка народилася".
Бредлі Купер також потрапив до списку номінантів за цей фільм в категорії "Найкращого актора у драмі" і режисуру.
Його конкурентом в категорії найкращого актора став Рамі Малек за роль Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія".
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Британка Олівія Колман номінована в категорії "Найкраща актриса у мюзиклі чи комедії" за роль у фільмі "Фаворитка". Рейчел Вайс та Емма Стоун за роль у цьому ж фільмі номіновані в категорії "Найкраща акторка другого плану".
Разом із Колман за звання найкращої акторки також змагатиметься Шарліз Терон за роль у фільмі "Таллі" та Емілі Блант за головну роль у фільмі "Мері Поппінс повертається". Актор Лін-Мануель Міранда за роль у цьому ж фільмі номінований в категорії "Найкращий актор у мюзиклі чи комедії".
Акторку Розамунд Пайк номіновано за роль у фільмі "Приватна війна", а Ніколь Кідман - за роль у фільмі "Час помсти".
Британські актори Г'ю Грант та Бен Вішоу номіновані за ролі в політичній драмі виробництва ВВС "Дуже англійський скандал".
У телевізійних номінаціях також є Бенедикт Камбербетч (за роль у серіалі "Патрік Мелроуз"), Тенді Ньютон за "Світ Дикого заходу" і Саша Барон Коен за серіал "Хто є Америка?".
Найбільше номінацій здобув фільм "Влада" - сатиричний біографічний фільм про колишнього віце-президента США Діка Чейні. Його згадали в шести номінаціях, зокрема за головну роль, яку виконав Крістіан Бейл.
Фільми "Зірка народилася", "Фаворитка" та "Зелена книга" здобули по п'ять номінацій. "Мері Поппінс повертається" і "Чорний клановець" номіновані в чотирьох категоріях.
Фільми, що здобули найбільше номінацій
- "Влада" - 6
- "Фаворитка" - 5
- "Зелена книга" - 5
- "Зірка народилася" - 5
- "Мері Поппінс повертається" - 4
- "Чорний клановець" - 4
За звання найкращого драматичного фільму змагатимуться блокбастер "Чорна пантера", біографічний фільм про групу Queen "Богемна рапсодія", "Якби Біл-стріт могла б говорити" режисера Баррі Дженкінса, режисерський дебют Бредлі Купера "Зірка народилася" і "Чорний клановець" Спайка Лі.
У категорії "Найкращий мюзикл або комедія" змагатимуться "Влада", "Фаворитка", Мері Поппінс повертається", "Зелена книга" та "Божевільні багаті азіати".
У телевізійних категоріях найбільше номінацій здобув серіал "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів", який згадали в чотирьох номінаціях.
Телевізійні фільми та серіали, що здобули найбільше номінацій
- "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів" - 4
- "Американці" - 3
- "Баррі" - 3
- "Повернення додому" - 3
- "Метод Комінскі" - 3
- "Дивовижна місіс Мейзел" - 3
- "Гострі предмети" - 3
- "Дуже англійський скандал" - 3
76-та церемонія нагородження премії "Золотий Глобус" відбудеться в Лос-Анджелесі 6 січня. Ведучими будуть Сандра О, номінована за роль у серіалі "Вбиваючи Єву", та Енді Самберг із серіалу "Бруклін 9-9".
"Золотий глобус" стане першою великою премією у галузі кіно і телебачення, яку вручатимуть у 2019 році. Вважається, що номінанти і переможці цієї нагороди мають великі шанси на успіх на премії "Оскар".
Цього року нагороду за найкращий драматичний фільм здобув "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", а в категорії найкращий мюзикл або комедія - "Леді-птаха".
Леді Гага, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, у 2016 році отримала "Золотий глобус" за роль у серіалі "Американська історія жаху".
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