Леді Гага номінована на Золотий глобус в категорії "Найкраща акторка"

Копирайт изображения FOX Image caption Співачка Леді Гага зіграла головну роль у фільмі Бредлі Купера "Зірка народилася"

У Лос-Анджелесі оголосили список номінантів премії "Золотий глобус".

Співачку Леді Гагу номіновано в категорії "Найкраща акторка у драматичному фільмі" нагороди "Золотий глобус" за роль у фільмі "Зірка народилася".

Бредлі Купер також потрапив до списку номінантів за цей фільм в категорії "Найкращого актора у драмі" і режисуру.

Його конкурентом в категорії найкращого актора став Рамі Малек за роль Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія".

Британка Олівія Колман номінована в категорії "Найкраща актриса у мюзиклі чи комедії" за роль у фільмі "Фаворитка". Рейчел Вайс та Емма Стоун за роль у цьому ж фільмі номіновані в категорії "Найкраща акторка другого плану".

Разом із Колман за звання найкращої акторки також змагатиметься Шарліз Терон за роль у фільмі "Таллі" та Емілі Блант за головну роль у фільмі "Мері Поппінс повертається". Актор Лін-Мануель Міранда за роль у цьому ж фільмі номінований в категорії "Найкращий актор у мюзиклі чи комедії".

Копирайт изображения FOX Image caption Олівія Колман зіграла роль Королеви Анни у фільмі "Фаворитка"

Акторку Розамунд Пайк номіновано за роль у фільмі "Приватна війна", а Ніколь Кідман - за роль у фільмі "Час помсти".

Британські актори Г'ю Грант та Бен Вішоу номіновані за ролі в політичній драмі виробництва ВВС "Дуже англійський скандал".

У телевізійних номінаціях також є Бенедикт Камбербетч (за роль у серіалі "Патрік Мелроуз"), Тенді Ньютон за "Світ Дикого заходу" і Саша Барон Коен за серіал "Хто є Америка?".

Image caption Г'ю Грант і Бен Вішоу зіграли в мінісеріалі "Дуже англійський скандал"

Найбільше номінацій здобув фільм "Влада" - сатиричний біографічний фільм про колишнього віце-президента США Діка Чейні. Його згадали в шести номінаціях, зокрема за головну роль, яку виконав Крістіан Бейл.

Фільми "Зірка народилася", "Фаворитка" та "Зелена книга" здобули по п'ять номінацій. "Мері Поппінс повертається" і "Чорний клановець" номіновані в чотирьох категоріях.

Фільми, що здобули найбільше номінацій

"Влада" - 6

"Фаворитка" - 5

"Зелена книга" - 5

"Зірка народилася" - 5

"Мері Поппінс повертається" - 4

"Чорний клановець" - 4

За звання найкращого драматичного фільму змагатимуться блокбастер "Чорна пантера", біографічний фільм про групу Queen "Богемна рапсодія", "Якби Біл-стріт могла б говорити" режисера Баррі Дженкінса, режисерський дебют Бредлі Купера "Зірка народилася" і "Чорний клановець" Спайка Лі.

У категорії "Найкращий мюзикл або комедія" змагатимуться "Влада", "Фаворитка", Мері Поппінс повертається", "Зелена книга" та "Божевільні багаті азіати".

Копирайт изображения FOX Image caption "Богемна рапсодія" номінована на найкращу драму, а актор Рамі Малек, який зіграв головну роль, - на найкращого актора

У телевізійних категоріях найбільше номінацій здобув серіал "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів", який згадали в чотирьох номінаціях.

Телевізійні фільми та серіали, що здобули найбільше номінацій

"Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів" - 4

"Американці" - 3

"Баррі" - 3

"Повернення додому" - 3

"Метод Комінскі" - 3

"Дивовижна місіс Мейзел" - 3

"Гострі предмети" - 3

"Дуже англійський скандал" - 3

76-та церемонія нагородження премії "Золотий Глобус" відбудеться в Лос-Анджелесі 6 січня. Ведучими будуть Сандра О, номінована за роль у серіалі "Вбиваючи Єву", та Енді Самберг із серіалу "Бруклін 9-9".

"Золотий глобус" стане першою великою премією у галузі кіно і телебачення, яку вручатимуть у 2019 році. Вважається, що номінанти і переможці цієї нагороди мають великі шанси на успіх на премії "Оскар".

Цього року нагороду за найкращий драматичний фільм здобув "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", а в категорії найкращий мюзикл або комедія - "Леді-птаха".

Леді Гага, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, у 2016 році отримала "Золотий глобус" за роль у серіалі "Американська історія жаху".

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