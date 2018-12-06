У 107 років померла найстаріша відеоблогерка

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Індійська бабуся і її кулінарні відео на YouTube

Пішла з життя одна з найстаріших відеоблогерок - 107-річна Мастанамма з південної Індії.

Вона здобула всесвітню славу в інтернеті завдяки своєму кулінарному таланту, готуючи страви місцевої кухні.

Її канал на YouTube під назвою Country Foods має більше мільйона підписників. На ньому розміщено сотні кулінарних відео, зокрема знаменита "курка в кавуні".

Канал, який у 2016 році допоміг запустити її онук зі своїм другом, швидко здобув шалену популярність.

Як Мастанамма розповідала BBC Monitoring, вона вважала, що у 2017 році їй було 106 років, хоча свідоцтва про народження, яке б могло це підтвердити, жінка не мала.

На своїх кулінарних відео вона готувала серед поля в маленькому індійському селі, маючи мінімальний набір кулінарного начиння.

Зазвичай вона чистила овочі нігтями, а нарізала їх традиційним індійським ножем.

Їжу жінка подавала на банановому листі, що є традиційним для півдня Індії.

Її кухарство дуже відрізнялося від звичних кулінарних відеоблогів.

Копирайт изображения Barcroft Media via Getty Images Image caption Мастанамма дуже відрізнялася від звичних кулінарних відеоблогерів

Мастанамма готувала на вогні і любила готувати рибу, адже могла її спіймати свіжу у річці поблизу.

Про смерть кулінарки-довгожительки повідомили на її каналі Country Foods на YouTube.

У соцмережах її часто називали "бабусею з беззубою усмішкою", а її "курка в кавуні" стала інтернет-сенсацією.

Серед найвідоміших страв індійської бабусі також були карі з баклажанів і гостре рибне карі.

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