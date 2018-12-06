У 107 років померла найстаріша відеоблогерка
Пішла з життя одна з найстаріших відеоблогерок - 107-річна Мастанамма з південної Індії.
Вона здобула всесвітню славу в інтернеті завдяки своєму кулінарному таланту, готуючи страви місцевої кухні.
Її канал на YouTube під назвою Country Foods має більше мільйона підписників. На ньому розміщено сотні кулінарних відео, зокрема знаменита "курка в кавуні".
Канал, який у 2016 році допоміг запустити її онук зі своїм другом, швидко здобув шалену популярність.
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Як Мастанамма розповідала BBC Monitoring, вона вважала, що у 2017 році їй було 106 років, хоча свідоцтва про народження, яке б могло це підтвердити, жінка не мала.
На своїх кулінарних відео вона готувала серед поля в маленькому індійському селі, маючи мінімальний набір кулінарного начиння.
Зазвичай вона чистила овочі нігтями, а нарізала їх традиційним індійським ножем.
Їжу жінка подавала на банановому листі, що є традиційним для півдня Індії.
Її кухарство дуже відрізнялося від звичних кулінарних відеоблогів.
Мастанамма готувала на вогні і любила готувати рибу, адже могла її спіймати свіжу у річці поблизу.
Про смерть кулінарки-довгожительки повідомили на її каналі Country Foods на YouTube.
У соцмережах її часто називали "бабусею з беззубою усмішкою", а її "курка в кавуні" стала інтернет-сенсацією.
Серед найвідоміших страв індійської бабусі також були карі з баклажанів і гостре рибне карі.
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